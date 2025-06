Panatta, che imbarazzo per Sinner al Roland Garros: "Il match tra Jannik e Rublev? Non faccio pronostici"

L'ex capitano azzurro di Davis impressionato dalla prestazione del rosso di San Candido contro Rublev. Nessuna previsione, però, sul prosieguo dello Slam parigino.

Jannik Sinner è atteso dal match contro Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros. Il rosso di San Candido sino a questo momento ha impressionato sulla terra rossa francese, superando senza troppi problemi i primi tre ostacoli sul suo cammino. Pur con qualche comprensibile momento di calo, il numero 1 della classifica ATP è approdato agli ottavi di finale in carrozza, facendo ben sperare i suoi tifosi. E offrendo un’ottima impressione agli addetti ai lavori. Compreso Adriano Panatta.

Roland Garros, Panatta in tribuna per ammirare Sinner

L’ex capitano azzurro di Davis ha assistito dal vivo all’ultima, eccezionale prestazione di Jannik contro il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno dello Slam parigino. Una partita vinta con eccezionale autorevolezza da parte del fuoriclasse altoatesino, che ha concesso al suo rivale – che pure sta disputando una buona stagione – appena tre giochi in tutta la partita, conclusasi sul punteggio di 6-0 6-1 6-2. Una vittoria mai in discussione, che ha letteralmente esaltato l’ex campione romano, eroe della Davis nel 1976.

“Impressionante e imbarazzante”, gli aggettivi per Jannik

A precisa domanda sulla prova di Sinner contro Lehecka, Panatta ha risposto con due aggettivi che la dicono lunga sulla bontà della prestazione di Jannik: “Impressionante e imbarazzante”. Vietato, però, azzardare pronostici sul prossimo match contro Rublev e più in generale sul prosieguo dell’avventura al Roland Garros: “Non ne faccio, inutile insistere”. Insomma, meglio non sbilanciarsi. Anche perchè i giudizi possono cambiare in fretta tra una partita e l’altra.

Sinner-Rublev: data e orario del match degli ottavi di finale

Sinner se la vedrà contro Rublev nel match in programma alle 20.15 di lunedì 2 giugno. Nove i precedenti tra il rosso di San Candido e il russo, scivolato alla posizione numero 15 del ranking mondiale: sei i successi conquistati dall’italiano, tre per il controverso Andrey, non nuovo ad atteggiamenti sopra le righe, atti di autolesionismo dopo un errore compresi. Il vincitore del confronto dovrà vedersela col vincente della sfida tra Jack Draper e Alexander Bublik.

