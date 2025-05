Sinner travolgente, Lehecka umiliato: Jannik agli ottavi con Rublev, l'unico contrattempo con la pallina

Non c'è storia nel match del terzo turno del Roland Garros: appena tre i giochi vinti dal ceco. Il retroscena su Vagnozzi e la gioia del numero 1: "C'è poco da migliorare".

E meno male che non era al top a causa del raffreddore e delle storiche difficoltà sulla terra rossa: Jannik Sinner ha fatto un sol boccone di Jiri Lehecka, approdando di gran carriera agli ottavi di finale del Roland Garros. Il ceco era considerato un possibile spauracchio sin dal giorno del sorteggio, s’è rivelato poco più di uno sparring partner. Umiliante il punteggio con cui il volenteroso Jiri, numero 34 della classifica ATP, è stato spazzato via dal numero 1: 6-0 6-1 6-2. Appena tre i giochi vinti nel match da parte di Lehecka, a dimostrazione della forza e della solidità esibite da un Sinner mai così performante a Parigi.

Roland Garros, la lezione di Sinner a Lehecka

Poco da raccontare in una partita che non ha offerto molti spunti e che Jannik ha tenuto sempre saldamente in pugno. L’unico “contrattempo” quando una pallina che teneva in una tasca del pantaloncino gli è scivolata fuori durante un punto. Come da regolamento, lo scambio è stato ripetuto, mentre un’eventuale seconda “disavventura” sarebbe costata automaticamente a Sinner la perdita del punto. Per il resto, ordinaria amministrazione per il rosso di San Candido, autore di una gara ai limiti della perfezione, che ha ricordato il clamoroso 6-0 6-1 a Ruud di Roma. Impotente Lehecka di fronte allo strapotere del suo rivale e amico.

Le condizioni di Jannik e il retroscena su Vagnozzi

“Oggi ho giocato veramente bene per due set e mezzo, Lehecka ha servito in maniera molto coraggiosa, però ci avevo già giocato contro diverse volte e sapevo cosa aspettarmi“, ha spiegato Sinner a fine match. “Ieri era il compleanno di Vagnozzi, di solito non gioco mai in queste occasioni. Il raffreddore? Stamattina mi sono sentito bene, ero pronto fisicamente, sapevo di poter iniziare forte e in questi tornei è importante. Il team mi ha indicato le scelte tattiche giuste e ho cercato di seguirle in partita. Rublev? Domani mi allenerò per un’oretta provando a migliorare qualche aspetto, anche se non c’è molto su cui lavorare. Lui è un avversario difficile, sono felice di essere agli ottavi, alla seconda settimana al Roland Garros”.

Agli ottavi la sfida tra Sinner e Rublev: i precedenti

Dopo aver stazionato stabilmente nella top ten, adesso Rublev è relegato alla 15ma posizione del ranking ATP, anche se a Parigi ha mostrato una buona condizione, simile a quella dei giorni migliori. Il russo, celebre per i suoi scatti d’ira e per gli atti di autolesionismo dopo qualche errore, ha eliminato al primo turno il sudafricano Harris in quattro set e al secondo l’australiano Walton in tre. Ha poi beneficiato del ritiro di Arthur Fils. Nove i precedenti tra Sinner e Rublev. Jannik è in vantaggio sei a tre. Il primo confronto, a Vienna nel 2020, se l’è aggiudicato Rublev. L’ultimo, nel 2024 ai quarti a Cincinnati, ha premiato Sinner, che s’è imposto in rimonta.

