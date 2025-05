Sinner illegale, travolge Ruud e vola in semifinale: un gesto del norvegese dice tutto, ma Jannik non si fida

Prestazione disarmante del numero 1 della classifica ATP: il norvegese esulta per l'unico game vinto in tutta la partita. L'analisi dell'altoatesino e la sfida contro Paul.

Il numero 7 al mondo spazzato via da Jannik Sinner in un’ora e quattro minuti di gioco: Casper Ruud sembrava quasi un giovane tennista a lezione da una vecchia gloria, invece era l’avversario del rosso di San Candido nei quarti di finale degli Internazionali di Roma. Una partita trasformata quasi in un allenamento dallo strapotere tecnico, tattico, finanche fisico del leader della classifica ATP. Sei a zero, sei a uno: un risultato più che eloquente.

Internazionali, dominio totale per Sinner contro Ruud

Forse spaventato dai nuvoloni addensatisi sul Foro Italico, Sinner ha pigiato subito sull’acceleratore polverizzando record su record: il primo set l’ha portato a casa in 28 minuti, il secondo è durato appena un poco in più. Il primo gioco Ruud l’ha vinto quando era sotto 2-0 nel secondo set e l’ha “celebrato” con un gesto che dice tutto: un’esultanza a braccia alzate, quasi avesse vinto la partita. Un modo per far sorridere il pubblico del Centrale, ma anche per rendere onore al suo avversario e amico: un Sinner a livelli del genere è letteralmente ingiocabile per tutti.

Jannik non si fida: “Le condizioni possono cambiare”

“Non mi aspettavo di essere così pronto tanto in fretta, ma continuo a guardare giorno dopo giorno“, le parole di Jannik dopo il match. “Siamo venuti qua con tanti dubbi”, l’ammissione. “Dopo una prima partita buona, nella seconda non è andato tutto bene e siamo rimasti un po’ in campo. La partita con Francisco è stata importante, presentava delle difficoltà. Oggi ho alzato il livello e sono stato continuo per tutta la gara, ma le cose possono cambiare in un attimo. Dopo tre mesi di stop, comunque, arrivare in semifinale a Roma è ottimo”. Meglio non fidarsi, in ogni caso: “Le condizioni cambiano in fretta. Con Ruud era importante variare e ci sono riuscito”.

Roma, in semifinale Sinner contro Paul: orario e precedenti

Ora per Sinner si aprono le porte della semifinale, la prima in carriera a Roma. Venerdì, non prima delle 20.30, se la vedrà con Tommy Paul: in palio un posto nella finalissima di domenica contro Lorenzo Musetti o Carlos Alcaraz, i protagonisti della prima sfida in programma alle 15.30. Quattro i precedenti tra Jannik e l’americano, l’ultimo agli ottavi degli US Open 2024: successo in tre set per l’azzurro. L’unica sconfitta a Eastbourne nel 2022, sull’erba. Ma Sinner non era ancora ai livelli di oggi, dove è diventato letteralmente ingiocabile. Quasi per chiunque.