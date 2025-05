Diretta Live Sinner-Ruud Internazionali d'Italia: Jannik attende il norvegese per un posto in semifinale

Il norvegese giocherà i quarti a Roma per la quarta volta in carriera. Casper Ruud, inoltre, resta il tennista che vanta più quarti di finale al Foro Italico insieme a Djokovic, Tsitsipas e Zverev. Dati alla mano, Ruud è il miglior giocatore del circuito su terra rossa per vittorie. Dall’inizio del 2020, infatti, il norvegese ha conquistato 128 vittorie contro le solamente 35 sconfitte. Sui tredici titoli vinti in carriera, ben dodici sono arrivati sulla terra.

1° turno: Bye

2° turno: Ruud -Bublik 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)

-Bublik 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) 3° turno: Ruud -Berrettini 1-0 (7-5, 2-0 ritirato)

-Berrettini 1-0 (7-5, 2-0 ritirato) Ottavi di finale: Ruud-Munar 2-0 (6-3, 6-4)