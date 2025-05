Internazionali, Sinner-Ruud: c’è un allarme meteo. Panatta e Bertolucci fiutano il pericolo

Sinner si appresta a disputare il quarto di finale contro Ruud, avversario secondo Panatta e Bertolucci più alla portata rispetto a Cerundolo. Ma l'incognita meteo potrebbe sfavorire Jannik

Tornato a competere nel circuito maggiore dopo 104 giorni di assenza, Jannik Sinner è riuscito subito a conquistare i quarti di finale agli Internazionali d’Italia eguagliando il suo miglior risultato nel Masters di casa registrato nel 2022. Un risultato figlio di un percorso netto durante il quale non ha perso un set, nemmeno contro l’ostico Francisco Cerundolo in occasione degli ottavi.

Ora il n°1 al mondo è atteso dall’amico Casper Ruud, recente vincitore del Masters 1000 di Madrid e tra i migliori giocatori del circuito sulla terra rossa. Nonostante queste premesse per Adriano Panatta e Paolo Bertolucci il norvegese sarà comunque un avversario più agevole rispetto all’argentino per Sinner, il quale potrebbe perdessero svantaggiato dai campi più lenti della sessione serale, che potrebbero pagare anche la pioggia prevista nel tardo pomeriggio di giovedì a Roma.

Ruud-Sinner: i precedenti

Giovedì 15 maggio non prima delle 19 andrà in scena l’atteso quarto di finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud. I due, che hanno sempre dimostrato una grande sportività reciproca e si sono sempre scambiate parole al miele, si incontreranno per la quinta volta in classifica, con l’altoatesino che ha conquistato tutti e tre i precedenti, nessuno dei quali si è però disputato sulla terra rossa, superficie sulla quale il norvegese esprime il suo miglior tennis e dove invece l’altoatesino ha dimostrato più limiti nel corso della sua carriera.

Panatta e Bertolucci: “Ruud più facile di Cerundolo”

Forse anche per il dominio di Sinner negli scontri diretti contro Ruud, il quale non è mai riuscito a strappare nemmeno un set al n°1 al mondo, ha portato Adriano Panatta e Paolo Bertolucci durante l’ultima puntata del podcast La Telefonata a indicare il norvegese come un’avversario più semplice – soprattutto per il suo modo di giocare – da affrontare per Jannik rispetto a Francisco Cerundolo, nonostante il norvegese sia un giocatore migliore rispetto all’argentino.

Secondo Panatta Ruud è un giocatore più regolare di Cerundolo, aspetto che potrebbe facilitare Sinner: “Ruud più facile di Cerundolo, anche se Casper in generale è un giocatore migliore. Però ha un tipo di gioco più prevedibile, poi Cerundolo ha quel drittaccio che fa male. Poi Ruud è buono come Padre Pio”. Della stessa opinione anche Bertolucci: “Si, Ruud è più forte come giocatore mapi schematico”.

Sinner sfavorito dall’orario serale: e in più c’è l’allarme meteo

A poter creare qualche problema in più a Sinner potrebbe essere il fatto che il match si giocherà durante la sessione serale, quando i campi diventano ancora più lenti e le palle pesanti a causa dell’umidità. Questo aspetto lo si era già visto nelle precedenti uscite di Jannik, con Panatta e Bertolucci che già nei giorni scorsi avevano evidenziato questa insidia per Sinner, ribadendola anche in occasione dell’ultima puntata de La Telefonata: “Per Sinner sarebbe stato meglio giocare alle 15, perché alle 19 c’più umidità, il campo è più lento”.

A far scattare un ulteriore allarme ci sarebbero anche le previsioni meteo di Roma, dove è dato un rischio di temporali e pioggia tra il tardo pomeriggio e la sera. Rischio che se dovesse concretizzarsi potrebbe rendere ancora più lenti i campi, sfavorendo il gioco di Sinner, il quale ha comunque dimostrato di saper gestire queste condizioni con Cerundolo, contro il quale era sceso in campo dopo circa tre ore di diluvi su Roma.