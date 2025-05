Internazionali, Ruud si schiera dalla parte di Sinner: dopo il gesto per Swiatek, il norvegese si conferma campione di fair-play

Il tennista norvegese che ha conquistato la vittoria a Madrid si schiera dalla parte di Sinner al ritorno in campo: cresciuto con Nadal, Ruud dimostra ancora una volta un carattere fuori dal comune

Casper Ruud campione d’umanità ancora prima che in campo. Il tennista norvegese a Roma può essere una mina vagante, ancora di più dopo la splendida vittoria a Madrid, ma ancora prima di scendere in campo dimostra di avere valori importanti come aveva fatto già vedere in Spagna.

Le parole per Sinner

Il rientro in “gruppo” di Jannik Sinner è uno dei temi principali nel corso degli Internazionali d’Italia non solo dal punto di vista sportivo ma anche dell’accoglienza che riceverà dai suoi colleghi. Un’accoglienza che sarà sicuramente calorosa è quella del norvegese Casper Ruud che si è schierato apertamente dalla parte dell’azzurro: “Mi aspetto che Sinner venga accolto innanzitutto dall’affetto dei suoi tifosi e della gente di Roma. Anche io aspetto con ansia di vederlo in campo sabato. Non ho avuto ancora la possibilità di incontrarlo personalmente ma non vedo l’ora e spero di avere la possibilità di chiacchierare con lui”.

Il norvegese offre ancora una volta il suo supporto: “Sono sempre stato molto chiaro riguardo a cosa pendo della sospensione e voglio essergli di supporto il più possibile. Posso immaginare che sia stato un momento difficile per lui. Ma non ha avuto nessun infortunio e spero che possa giocare bene. Sono sicuro che possa esprimere un ottimo tennis e spero che possa giocare un buon torneo qui a Roma”. E Ruud, cresciuto all’accademia di Rafa Nadal, dimostra di non aver imparato solo come giocare a tennis dal fuoriclasse spagnolo, anche lui tra i maggiori supporter di Sinner in questa fase della sua carriera.

L’accoglienza per Jannik

Tanti tra addetti ai lavori ed ex giocatori si sono domandati come sarà riaccolto Jannik Sinner all’interno dello spogliatoio e del circuito. Molti dei suoi colleghi hanno espresso opinioni forti sulla vicenda doping che ha visto coinvolto l’altoatesino e lo stesso Jannik nel corso della prima conferenza stampa agli Internazionali ha confermato di aver avuto messaggi di solidarietà da pochissimi dei suoi colleghi.

Il gesto di Ruud per Swiatek

Non sorprendono le parole di Ruud per Jannik Sinner, il norvegese a Madrid si è reso protagonista di un gesto molto bello nei confronti della polacca Iga Swiatek che non sta vivendo un momento molto positivo. E dopo aver visto un video dell’ex numero 1 al mondo molto provata dopo la sconfitta ha deciso di inviarle un messaggio su Twitter. “Iga vai avanti a testa alta. Come altri milioni di persone adoro vederti giocare. Oggi non è stata la tua giornata ma sei di ispirazione per tantissimi e tornerai più forte che mai”.

Un messaggio che poi proprio Ruud ha spiegato: “Ero online e ho visto questo video in cui lei sembrava devastata in campo. Ho pensato che avesse bisogno di supporto, quindi ho provato a tirarla su di morale”.