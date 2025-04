Sinner, guarda chi ti difende, Draper e Nadal assolvono il numero uno del mondo e attaccano gli haters: "Jannik è innocente"

Il sorteggio del Masters 1000 di Madrid propone la sfida tra Djokovic e Alcaraz, che pure non sa ancora se parteciperà al torneo. Otto italiani al via

Un amico c’è sempre nel momento del bisogno. Jack Draper per Jannik Sinner è proprio questo: un compagno di allenamento e di doppio, una spalla sulla quale (se necessario) poter piangere quando più se ne sente il bisogno. Anche per confidarsi, cosa che certamente Sinner avrà fatto nel corso dell’anno più tormentato della sua carriera, che pure ora sta per volgere al termine con il rientro previsto a inizio maggio agli Internazionali d’Italia di Roma. Dove Sinner avrà i riflettori puntati su di sé, ma dove anche Draper spera di fare strada.

Draper omaggia l’amico Sinner: “Lui resta il migliore”

Il britannico è stato la grande rivelazione della primavera americana, avendo messo le mani sul titolo di Indian Wells superando in finale Holger Rune. E nei giorni scorsi ha avuto modo di scambiare non solo quattro chiacchiere ma anche un po’ di colpi in allenamento con Jannik, del quale ha subito preso le difese. “Quando mi chiedono di lui, io dico sempre la verità: penso che sia una persona davvero genuina e gentile, oltre che un giocatore incredibile. Chi l’ha messo alla gogna per la vicenda che l’ha visto protagonista non riesce a comprendere che uno come lui non può essere odiato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non a caso Jack è subito corso in suo aiuto quando c’è stato da riprendere gli allenamenti della stagione sul rosso. “Più che allenarmi con il numero uno del tennis mondiale, cos’altro potrei fare? È un privilegio per pochi e posso dire che, allenandomi con lui, ho potuto constatare che sta giocando anche adesso a un livello incredibile. Mi è stato di grande aiuto ed è stato bello passare un po’ di tempo assieme”.

Sulla vicenda Clostebol, il tennista britannica è stato piuttosto deciso: “Jannik non aveva la minima idea di quello che stava accadendo, ma la vita va così, a volte si commettono errori. L’importante è che le persone che lo conoscono continuino a considerarlo una persona di buon cuore. La sua assenza nei tornei s’è fatta sentire e credo che sia un bene per il nostro mondo che stia per tornare a calcare i campi dei tornei più importanti”.

Anche Nadal difende Sinner: “Per me è innocente”

Un altro che in giornata ha avuto parole di forte sostegno per Sinner è stato Rafael Nadal, che tra un pensiero e l’altro sparso in ordine della sua nuova vita lontano dal campo ha avuto tempo per tornare sulla vicenda Clostebol e sulla sospensione di tre mesi che il giocatore altoatesino ha pattuito con la Wada.

“Mi sento di dire che alla fine Jannik ne sia uscito innocente. Certo, l’intera vicenda non è stata positiva per il nostro sport. Ma queste cose a volte succedono, gli incidenti fanno parte del gioco ed è così che la vedo, perché credo in Jannik. Sono convinto da quello che so di Sinner che non abbia mai cercato di barare e tantomeno ottenere un vantaggio rispetto agli altri. Per questo sono sicuro della sua innocenza. Dall’altra parte, però, non voglio mettere in dubbio la sentenza.

Ci sono protocolli che tutti abbiamo seguito durante le nostre carriere. In questo caso, le autorità hanno ottenuto tutte le informazioni per fare luce sulla vicenda. Credo nel merito della sentenza e il fatto che Jannik abbia accettato questi tre mesi di sanzione mi fanno pensare che tutto si sia svolto in modo regolare. Detto ciò, se non ci piace come funzionano i protocolli, allora evidentemente le persone coinvolte dovrebbero lavorare per migliorarli. Ma a me non piace parlare male del nostro sport”.

La nuova frontiera: una sfida tra Fab4… a golf…

Nadal in questo periodo si fa vedere spesso in giro: magari farà la sua comparsa anche a Madrid, città nella quale trascorre molto tempo, specie adesso che sua moglie Xisca è in attesa del secondo figlio.

Ma intanto strizza l’occhio al golf e a una possibile sfida con gli altri Fab4 dell’epoca d’oro del tennis. “Sfidare Federer, Djokovic e Murray su un green sarebbe davvero una bella cosa. Però li avverto: io sono molto forte a golf, quindi farebbero bene ad allenarsi, altrimenti rischiano di fare brutta figura…”.