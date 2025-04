Federer si è già stancato del ritiro e del golf e svela il possibile ritorno in campo. E i fan sognano il match con Nadal

Lo svizzero ospite dei Masters di golf ad Augusta rivela l’ambizione di tornare a giocare tennis di fronte a un pubblico: “Avevo bisogno di staccare fisicamente e mentalmente”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Roger Federer sembra essere stanco del ritiro e della vita dal golfista amatoriale. Lo svizzero ospite a The Masters (uno de quattro tornei più importanti nel mondo del golf) ad Augusta ha svelato la sua intenzione di tornare su un campo da tennis e di fronte a un pubblico.

Il ritiro secondo Roger

Federer nel corso di un’intervista con TNT Sports ha rivelato la sua vita dopo il tennis: “Per certi versi penso che mi sarei dovuto ritirare prima, in questo momento sto viaggiando molto con la mia famiglia. Sto vedendo posti come non ho mai potuto fare in passato. Voglio passare molto tempo con la mia famiglia e con i miei figli”.

E per lo svizzero è cominciato anche l’hobby del golf: “Negli ultimi tempi ho cominciato a giocare a golf in maniera molto più frequente, quindi la possibilità di venire ai Masters ho deciso di coglierla al volo. Credo che qui ad Augusta ci sia una sensazione molto simile a quella di Wimbledon”.

La voglia di tornare a giocare

Ma Federer ha subito alzato il livello di attenzione degli appassionati di tennis in giro per il mondo: “Onestamente avrei voglia di giocare un po’ più di tennis in questo momento. Ho giocato tanto a golf e forse è il momento di metterlo un po’ in pausa. Mi piacerebbe riprendere a giocare due o tre volte alla settimane e magari riuscire a essere n forma per qualche partita di esibizione. Magari riuscire a riempiere qualche bello stadio in gio per il mondo”.

Poi lo svizzero chiarisce: “In questo momento non ho ancora dei programmi prestabiliti. Ma mi manche il tennis in questo momento perché da quando mi sono ritirato non ho giocato molto. Penso che in quel momento il mio corpo avesse bisogno di una piccola pausa e anche la mia testa. Ho giocato un po’ con i miei figli ma mi piacerebbe tornare ad allenarmi veramente. Spero di poterlo fare anche quando vado in giro per il mondo e magari mi vedrete in qualche esibizione”.

Un match con Nadal

L’intervista di Federer nel giro di poche ore fa il giro del web. Lo svizzero rappresenta ancora un punto di riferimento importanti per gli appassionati di tennis e la notizia di un possibile ritorno scatena la fantasia di tutti. E quando si parla di Federer è inevitabile l’associazione con Rafael Nadal, amico e grande rivale: “Vedere una “last dance” tra Rafa Nadal e Roger Federer sarebbe una cosa incredibile”, il commento che meglio sintetizza il pensiero di tanti fan.