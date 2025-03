Federer, che paradosso: guadagna più oggi di quando giocava, ricavi esorbitanti per King Roger

Da quando ha acquisito il 3% di un marchio di materiale sportivo, On, l'ex campione svizzero ha intascato quasi 360 milioni di dollari: "Determinante per il nostro successo".

Ha smesso di giocare e ha moltiplicato gli introiti. Non è certamente merito della pensione, però: Roger Federer è diventato ancor più ricco da quando s’è reinventato imprenditore. Dopo una carriera vissuta ai massimi livelli sui campi da tennis, condita da venti trionfi in tornei dello Slam e da un ventennio condotto da protagonista del circuito prima con la rivalità con Rafa Nadal e poi con Novak Djokovic, King Roger ha diversificato i propri interessi. E ha gonfiato il conto in banca.

Federer, oltre 130 milioni di dollari di ricavi in carriera

Nel corso della sua carriera, vissuta con un’eleganza senza pari fuori e dentro il campo da gioco, si calcola che – soltanto di premi legati ai risultati ottenuti, ai turni superati e ai trofei incamerati – Federer ha messo in tasca oltre 130 milioni di dollari. Ogni anno, dati alla mano, è stato tra gli sportivi più pagati al mondo e anche tra quelli più ambiti da aziende e sponsor. Già, perché oltre ai soldi guadagnanti grazie alla sua attività da sportivo ne vanno aggiunti altri, difficilmente quantificabili, legati al ruolo di testimonial dell’elvetico per svariati marchi internazionali di successo.

La nuova avventura da imprenditore: rilevato il 3% di On

Testimonial, in fondo, Roger Federer lo è anche oggi. È bastato che si spargesse la voce del suo ingresso nella On Running, un’azienda svizzera specializzata nella produzione di scarpe, di abbigliamento e di materiale sportivo, che i guadagni della società lievitassero immediatamente in modo esponenziale. Federer ha acquisito appena il 3% delle quote aziendali, ma il valore dell’azienda è schizzato verso l’alto: 12 miliardi di dollari. Risultato? Federer ha guadagnato in pochi mesi 360 milioni di dollari. Il 3%, appunto. Più del doppio, anzi quasi il triplo dei suoi guadagni da top player in tutta la carriera.

Il valore del marchio alle stelle: “Grazie a Roger Federer”

A dar notizia dell’impennata del valore è stata la stessa On, attraverso un comunicato in cui si sottolinea il ruolo determinante di Federer nella crescita complessiva del marchio. “Il contributo al successo e all’immensa popolarità di Federer è indiscutibile. Roger continua ad essere uno dei leader dell’innovazione più ammirati di On”, si legge nella breve nota. “Il patrimonio di conoscenze e competenze di Roger è stato determinante in ogni aspetto del design delle prestazioni e della tecnologia adattato per soddisfare le esigenze del gioco del tennis”.