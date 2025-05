Pellegrini a Le Iene, le insinuazioni su Sinner e la frecciatina a Ceccon: “Sara Curtis? Non è lei la mia erede”

Intervistata da Le Iene, Federica Pellegrini torna sulle polemiche sul caso doping di Sinner e con Ceccon, per poi passare al nuoto individuando quella che potrebbe essere la sua erede

Dopo essere stata inizialmente rimandata, la sera di martedì 7 maggio è finalmente andata in scena l’attesa intervista a Federica Pellegrini da parte del programma Mediaset Le Iene, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di snocciolare le recenti polemiche tra La Divina e alcuni dei principali protagonisti dello sport italiano come Jannik Sinner e Thomas Ceccon.

Pellegrini su Sinner: “Rimango della mia idea”

Non poteva ovviamente mancare qualche domanda sulla polemica che nell’ultime settimane ha catalizzato l’attenzione dei media nell’intervista de Le Iene a Federica Pellegrini, con Nicolò De Devitiis che è tornato sulle affermazioni de La Divina riguardo al caso doping di Jannik Sinner, a parere della nuotatrice trattato diversamente dagli altri, affermazioni per cui è stata poi ripresa da tanti addetti ai lavori come Filippo Volandri, Angelo Binaghi e Paolo Bertolucci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un’opinione che Pellegrini ribadisce anche in questa occasione: “Ho dato l’intervista a Repubblica a inizio marzo ed è uscita un mese e mezzo dopo. Lo so che non si è mai dopato intenzionalmente. Fatalità, l’intervista è uscita una settimana prima che lui tornasse ad allenarsi. Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto ad altri casi. Il polverone? Perché Sinner è molto amato”.

Pellegrini: “Ceccon? Sono cresciuta con una forma di rispetto”

La Iena De Vitis torna anche su un’altra polemica abbastanza recente che ha visto sempre protagonista Pellegrini e un altra punta di diamante del nostro movimento sportivo, per altro proprio nel nuoto. Ci riferiamo a Thomas Ceccon, che aveva riservato qualche frecciatina nel corso di alcune interviste alla Divina, che puntualizza: “Non dico che siamo mai stati super amici, ma ci siamo sempre rispettati. Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito”.

Federica si è poi tolta un sassolino dalla scarpa in risposta alle affermazioni di Ceccon che in passato aveva detto di non provare nulla all’idea di allenarsi nelle stessa piscina di Pellegrini: “Io sono cresciuta con una forma di rispetto diversa per chi mi ha preceduto, ma ho capito che siamo tutti diversi”.

Pellegrini individua la sua erede…e non è Sara Curtis

Ovviamente non poteva mancare il nuoto come argomento dell’intervista de Le Iene, soprattutto dopo i recenti exploit di alcune giovani speranze azzurre agli Assoluti Italiani di qualche settimana fa. Una su tutte Sara Curtis, che a soli 18 anni ha strappato il record nei 100 metri stile libero proprio a Pellegrini, che ha rivelato di averle fatto subito le congratulazioni, ma di non poterla considerare la sua erede per via delle diverse specialità: “Le ho fatto le congratulazioni. Lei la mia erede? Io facevo i 200, era un’altra gara.

La Divina individua però chi potrebbe essere la sua erede, senza però caricare di pressione a una ragazza di 14 anni che si è messa in mostra agli ultimi Assoluti: “Forse la mia erede può essere Alessandra Mao, ma ha 14 anni e ha fatto ora il primo exploit. Ho rivisto la me di tanti anni fa».