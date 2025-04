Sara Curtis fenomenale! Batte il record di Pellegrini nei 100 sl a soli 18 anni e strappa il pass per i Mondiali

L'Italia del nuoto si gode Sara Curtis, capace a soli 18 anni in occasione dei Campionati italiani di battere il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 metri stile libero

Terza giornata dei Campionati Italiani di nuoto che difficilmente Sara Curtis dimenticherà. La classe 2006 è stata infatti l’assoluta protagonista oggi martedì 15 aprile a Riccione, dove nella finale dei 100 metri stile libero ha compiuto una vera e propria impresa stampando l’incredibile tempo di 53”01 che le ha permesso di battere il record italiano di Federica Pellegrini (53”18) e di qualificarsi per i Mondiali di Singapore, il tutto a soli 18 anni.

Campionati italiani in crescendo per Sara Curtis

Che fossero i Campionati italiani di Sara Curtis lo si era capito anche prima dell’incredibile tempo stampato in finale. A Riccione la diciottenne di Savigliano aveva infatti migliorato già in due occasioni il suo miglior tempo personale, registrano prima un 53”72 nella 4×100 stile libero e poi un 53”57 durante le batterie dei 100 metri sl. Tempi che le avrebbero permesso di qualificarsi per i Mondiali a Singapore visto il tempo limite di 53”80 deciso dalla Federazione Italiana Nuoto.

Nuovo record italiano nei 100 sl: battuta Federica Pellegrini

Si sa però che i grandi campioni sono quelli che non si accontentano mai e allora ecco che una volta arrivata in finale, Curtis non solo ha vinto, ma ha allo stesso tempo stracciato le rivali in vasca con lei e il record italiano di 53”18 nei 100 metri stile libero realizzato da Federica Pellegrini nel 2016 in occasione del Trofeo Settecolli.

Nessuna infatti ha potuto reggere il ritmo di Sara, che ha chiuso la prima vasca con l’incredibile tempo di 25”16, creando un divario enorme con le avversarie, che arriveranno al traguardo oltre un secondo dopo il nuovo record italiano stabilito da Curtis in 53”01, tempo che le vale anche il primato mondiale come miglior tempo in questa stagione. Il tutto a soli 18 anni, a conferma, come già si era intuito dopo l’exploit di Alessandra Mao, di come il futuro del movimento italiano sia in buone mani.

Curtis strappa il pass per i Mondiali di Singapore

Grazie a questo incredibile tempo, Curtis ha anche strappato il pass per i Mondiali di Nuoto in programma a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto. Oltre a Sara nel pomeriggio degli Assoluti a Riccione si sono garantite la qualificazione alla prossima rassegna mondiale anche Sara Franceschi, che mette fine a un periodo difficile dovuto a un infortunio, e Anita Gastaldi, che farà il suo esordio nella competizione, nei 200 metri misti, dopo che stamattina a riuscirci era stato anche Niccolò Martinenghi.