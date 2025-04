Federica Pellegrini, shitstorm e nuovi veleni su Jannik Sinner: l'ex Divina chiama in causa pure Thomas Ceccon

Doping, accuse e sospetti: i commenti negativi degli utenti scatenano le reazioni piccate della stella del nuoto, che tira in ballo persino uno storico "nemico".

Non accenna a placarsi la telenovela che ruota attorno a Federica Pellegrini e alle sue opinioni sul caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner. L’ex stella del nuoto, in un’intervista a Repubblica, ha ribadito quanto espresso in altre circostanze: a suo giudizio, la vicenda della positività del rosso al San Candido è stata trattata diversamente rispetto al 99% di altri casi. Federica Pellegrini come Nick Kyrgios, dunque. Più o meno. E proprio come nel caso del tennista australiano, acerrimo “nemico” di Jannik sui social, Pellegrini – che è anche membro del CIO in rappresentanza degli atleti – s’è ritrovata sommersa da commenti poco carini.

Shitstorm su Federica Pellegrini dopo le parole su Sinner

Un’autentica shitstorm, con commenti pungenti e velenosi a ogni post, di qualsiasi natura. Anche quelli riguardanti momenti di vita quotidiana o che esulano dal ruolo istituzionale della Divina. Anzi: dell’ex Divina, visto che ormai in pochi sembrano considerarla ancora tale. “Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere”, il messaggio – non propriamente conciliante – diffuso sui suoi account da Federica nei giorni scorsi, dopo le prime reazioni scatenate dalle sue dichiarazioni. Benzina sul fuoco, come prevedibile.

Le repliche velenose dell’ex nuotatrice ai commenti social

La marea di commenti negativi non s’è infatti attenuata. Anzi, s’è moltiplicata. Alcuni espressi in modo civile, altri un po’ meno. E a diversi di questi commenti l’ex fenomeno del nuoto ha risposto personalmente. In modo molto piccato. Qualche esempio? Alla considerazione di un utente – “Sinner ti dovrebbe denunciare x diffamazione” – ecco la replica: “Addirittura? A me come a un’altra ventina di atleti a occhio”. O all’invito a lasciare in pace Sinner “che non ti calcola manco di striscio”: “Me lo auguro”. Un utente scrive: “Sinner un signore, tu sempre molto piccola”. E Federica risponde: “Siamo molto diversi hai ragione”.

Pellegrini tira in ballo Ceccon: “So cosa pensa di Sinner”

Ci sono anche delle gaffe, tipo quando Federica parla di “un editoriale fatto ad ok” e un’utente le spiega che la citazione corretta sarebbe dal latino “ad hoc”. La controreplica di Federica, imperterrita: “E se io non lo volevo dire in latino?”. Ma il commento che ha fatto maggiormente scalpore è stato quello che ha tirato in ballo Thomas Ceccon, con cui l’ex nuotatrice s’era scontrata nei mesi scorsi dopo le Olimpiadi di Parigi. “Quanto aveva ragione Thomas Ceccon”, il commento a cui Pellegrini reagisce: “E chissà cosa pensa di questo caso…io lo so”. Insomma, la saga continua. E chissà ancora per quanto.