Federica Pellegrini, che bordata a Sinner sul doping: poi stoccata a Ceccon e la verità su Ballando

La Divina punge ancora una volta Sinner: "Jannik trattato diversamente dal 99% degli atleti che hanno pagato una negligenza per doping"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La nuova Federica Pellegrini – mamma, ballerina e anche conduttrice (ha affiancato Mago Forest nella seconda puntata di GialappaShow) – si racconta in una lunga intervista al quotidiano La Repubblica. La Divina non risparmia una bordata a Sinner sul caso doping e punge ancora Ceccon, dopo essere stata attaccata duramente dall’oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Doping, da Federica Pellegrini nuova bordata a Sinner

Non è la prima volta che Pellegrini palesa i suoi dubbi in merito alla squalifica del numero 1 del mondo di tennis Jannik Sinner, che tornerà in campo occasione degli Internazionali di Roma, a causa della vicenda Clostebol. Da rappresentante degli atleti presso il Cio – sì, perché nonostante i tanti impegni fuori dalla vasca, lo sport resta sempre in cima ai pensieri di Fede – l’ex asso del nuoto sottolinea come il campione di San Candido abbia ricevuto un trattamento diverso rispetto alla maggior parte degli atleti.

E non ci gira certo intorno, va dritta al punto: “Essendo molto amato, Jannik viene difeso sotto ogni aspetto. Ma il suo caso è stato trattato diversamente dal 99% degli atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping” evidenzia alla Repubblica.

I dubbi della Divina sul caso Sinner

Dopo aver spiegato che “gli atleti devono fornire un’ora di slot di reperibilità ogni giorno della vita anche quando sono in vacanza” per essere rintracciati dall’anti-doping, Pellegrini si sofferma sulla questione della responsabilità oggettiva. “Se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno non è colpa, ma è mia responsabilità se usa una crema su di me e poi risulto positivo”.

E quindi l’affondo. L’oro olimpico nei 200 stile libero ai Giochi di Pechino del 2008 ricorda che ogni volta che si acquista un farmaco va sottoposto all’ok del medico della federazione, cui spetta il compito di controllare “se ci sono principi attivi o contaminazioni. Questo è l’unico modo per combattere il doping”.

L’ultima stoccata a Ceccon con cui è ai ferri corti

Thomas Ceccon è stato uno dei grandi protagonisti dell’Italia del nuoto alle recenti Olimpiadi di Parigi per l’oro conquistato nei 100 dorso. Ma il 24enne venete ha fatto parecchio discutere anche per le accuse mosse proprio nei confronti di Fede. “La ammiro come sportiva, per il resto sinceramente no. Per me non rappresenta niente” disse in un’intervista rilasciata poco dopo i Giochi.

Se in passato Pellegrini ha replicato alle parole del collega, questa volta preferisce glissare. “Parliamo d’altro”: così ha chiuso (per il momento) la questione. E stesso discorso vale quando le viene chiesto dell’ex compagno Filippo Magnini: “Anche qui andrei avanti con la conversazione”.

La verità su Ballando dopo gli insulti social

Abituata a fare incetta di medaglie, l’avventura a Ballando con le Stelle si è conclusa con un argento alle spalle di Bianca Guaccero. Ma la sua avventura nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci non è stata certo una passeggiata. All’ex nuotatrice, infatti, sono pesati non pochi gli insulti che le sono piovuti addosso dai social.

“È stato terribile. Ho ricevuto critiche anche molto pesanti sulla fisicità, commenti duri e aggressivi. Mi sono chiesta se ne valesse la pena, mi hanno fatto anche dubitare di me, a tratti, e dire che io ho le spalle piuttosto larghe”. Pellegrini confessa di aver pensato soprattutto “all’effetto che questa violenza può avere sulle ragazzine. C’è davvero tanto lavoro da fare”.