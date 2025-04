Il ritorno in tv di Federica Pellegrini, la Divina sfida Rai e Milly Carlucci in un ruolo da simpatica grazie a GialappaShow

Compito inedito per la pluricampionessa che cresce con ruoli sempre più centrali in televisione dopo l'avvio di stagione con Ballando

Cambia canale e piattaforma con estrema disinvoltura, ma la linea ormai è tracciata. Federica Pellegrini, dopo aver esibito una componente insospettabile della sua personalità, sulla pista di Ballando con le Stelle con replica a Sognando Ballando, si misurerà con il ruolo alquanto inedito di conduttrice al fianco del Mago Forest – pilastro imprescindibile – nella seconda puntata di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Un ruolo da simpatica, dopo una carriera di etichette opposte a rimarcare quella volontà di vincere che, spesso, è stata confusa con uno stato assai distante dalla mentalità in cui cresce una sportiva, una numero 1 quale è sempre stata lei, la Divina.

Federica Pellegrini conduttrice di Gialappashow

Sarà la Divina, ovvero Federica Pellegrini al quadrato a prendere le redini di una format collaudato e che si ritrova al numero otto del telecomando a pochi mesi dall’esperienza travagliata – sul piano della narrazione televisiva – al fianco di Angelo Madonia (oggi impegnato in un podcast prodotto dalla compagna, Sonia Bruganelli) e per finire poi con Pasquale La Rocca su Rai1 nell’ultima edizione di Ballando, investita da Milly Carlucci la quale ha intuito come la campionessa olimpica fosse trainante nell”edizione che voleva fosse dei record.

Stavolta Federica, lasciati i panni di giudice di Italia’s got talent, lei che ha tradotto il suo genio per il nuoto in successi mai raggiunti da una nuotatrice azzurra ha speso i migliori anni della sua giovinezza in piscina, si misura adesso con un format prodotto da Banijay Italia, in prima visione su TV8 e in simulcast su Sky, in streaming su NOW, come presentatrice.

Ruolo da “simpatica”

Saprà prestarsi allo scherzo, diventare funzionale alle idee dei Gialappi e degli attori che ogni settimana inscenano vizi e virtù dei loro personaggi. E scalfire quell’immagine che è stata associata alla campionessa.

Appuntamento lunedì 7 aprile, alle ore 20.30, su TV8 per assistere all’ennesima rinascita della Fenice, tatuata sul corpo di Federica a segnare un’era sportiva. E una filosofia, una mentalità che l’ha resa la Pellegrini.

Ad aprire la puntata sarà Miriam, alias Brenda Lodigiani, che suona il citofono con Dargen D’Amico. Max Giusti si sdoppia nei panni di Antonino Cannavacciuolo e di Aurelio De Laurentiis, così come Giulia Vecchio vestirà i panni prima di Milly Carlucci (incrocio volutamente pericoloso) e poi della giornalista Monica Setta.

Toni Bonji interpreta l’“Annunciatore – Demotivatore” ed è protagonista della rubrica “C’è un messaggio per te”. Valentina Barbieri si diletta ancora nella parodia di un’altra conduttrice, stavolta vicina ai programmi della Gialappa, ovvero Michelle Hunziker, mentre Giovanni Vernia ha, per la prima volta, il volto di Damiano David.

Federica Pellegrini con il Mago Forest

Gialappa’s lancia una nuova Pellegrini

Ospiti della puntata anche i Neri per Caso, che con Big Mama e Hu, pseudonimo di Federica Ferracuti, si esibiscono sulle note di “Toxic” di Britney Spears e Stromae. Solo con Hu i Neri per Caso interpretano poi “All the good girls go to hell” di Billie Ellish. Le parti musicali sono curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma.

In aggiunta, previste come da scaletta del programma, le nuove puntate di “Sensualità a corte”, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, e “Grande Fratello Rip”, con Ubaldo Pantani, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi & Ross.

Spazio anche ai filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, che torna mercoledì prossimo, 9 aprile, sempre su TV8, al termine di Paris Saint-Germain-Aston Villa.

Milano-Cortina sullo sfondo

In questo 2025, già denso di soddisfazioni compreso l’inserimento del suo nome nella Hall of Fame, Federica ha confermato la sua inclinazione televisiva oltre agli impegni istituzionali legati al CONI e al ruolo di ambassador di Milano-Cortina 2026.

Una crescente visibilità che combina con gli inevitabili ingaggi – che vanno a definire meglio il prossimo futuro -, le attività promozionali in qualità di testimonial e la famiglia creata con Matteo Giunta, suo ex allenatore e sposato dopo la decisione di ritirarsi dall’attività agonistica nonché padre di sua figlia Matilde.