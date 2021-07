Chi è Matteo Giunta, il fidanzato-allenatore di Federica Pellegrini

Matteo Giunta è l’artefice di questa rinascita. Dopo il Covid-19, le battute d’arresto innegabili, ma che la rendono la Divina, è arrivato lui a iniettare fiducia e ancora determinazione in una campionessa appagata non del tutto risolta, dal punto di vista sportiva. La fenice, che Federica Pellegrini ha scelto di tatuarsi a siglare un patto, è stata risvegliata anche dal contributo del suo fidanzato-allenatore, una figura imprescindibile nel quotidiano della campionessa.

Il ruolo di Matteo Giunta: Pesaro, Magnini e la rinascita

Accanto a lei nelle fasi della rinascita e nella ripresa dell’attività, seguita al lockdown, Matteo Giunta è un ex nuotatore che ha riservato alla piscina e a Federica la sua carriera, conclusa quella in vasca. Nato a Pesaro il 7 maggio 1982, è cugino di Filippo Magnini, ex compagno di Federica Pellegrini, con il quale ha condiviso la passione per il nuoto e che ha agevolato l’unione con la campionessa veneta, sportiva e umana, ben sette anni fa.

La dedica speciale di Federica Pellegrini a Giunta

Fu Magnini a convincere Federica a rientrare in Italia ad allenarsi (travagliata anche la sua storia con gli allenatori, dopo la perdita di Alberto Castagnetti) e a intraprendere un nuovo corso, nella sua carriera che consolidò, però, la loro tormentata relazione che si è conclusa con la separazione. Oggi Filippo è sposato con Giorgia Palmas, modella ed ex velina, e padre della loro piccola Mia, nata nel settembre 2020.

“E’ stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro”, ha detto la Divina ai microfoni della Rai piena della gioia di aver raggiunto quell’equilibrio auspicato prima di Tokyo. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa” ha detto Federica chiudendo un ciclo di vita ventennale. Adesso è piena, convinta che sia giunto il momento del cambiamento e è – forse – in questa dimensione di nuovi equilibri e consapevolezze che la Pellegrini si è aperta e ha ufficializzato il legame con il fidanzato-allenatore: “La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo”.

Voglia di famiglia per Federica Pellegrini

E’ tempo per concentrarsi sul futuro che, a 33 anni (il suo compleanno è ad agosto), coincide con il desiderio di costruire e dedicarsi al suo rapporto. Aveva già affermato che si sarebbe dedicata alla famiglia. La sua famiglia.

VIRGILIO SPORT | 28-07-2021 11:35