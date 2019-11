Federica Pellegrini e Matteo Giunta non possono più nascondersi

Non compaiono mai assieme, se non in occasioni ufficiali. Eppure sono una coppia. Da quanto? E perché preferiscono evitare di rispondere sulla loro relazione che viene data per consolidata? Federica Pellegrini, pluricampionessa mondiale ed olimpica, non è un personaggio che può calarsi in definizioni stereotipate, al pari di Matteo Giunta, l’artefice della sua rinascita (l’ennesima) in vasca e al di fuori dell’acqua, il loro elemento.

Questa settimana il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti di entrambi che lasciano ben poco alle interpretazioni. Sono vicini, in questa breve vacanza in montagna, alla ricerca di relax e di concentrazione per loro che lavorano insieme da tempo.

Sorridono e giocano con la cagnolina della nuotatrice, in un crescendo di tenerezza e di affettuosa complicità che il fotografo capta e fissa in questi scatti, che ritraggono i due come una coppia intenta a trascorrere ore serene, felici. Anche con i genitori di Federica, come mostrano le foto di una cena in famiglia, sembra ci sia armonia e una certa confidenza.

Solo qualche mese fa, a settembre precisamente, la loro presenza alla serata di gala, in quel di Roma, dedicata ai medagliati sportivi aveva destato interrogativi legittimi sulla natura del loro legame. Ma Federica aveva liquidato la cosa con una frase che alludeva, senza confermare esplicitamente: “Eravamo molto belli”.

Dopo tanto clamore e una storia, quella con l’ex Filippo Magnini, al centro del gossip, forse la Pellegrini ha scelto la via della riservatezza per proteggere sentimenti e preparazione in vista di quel

così importante.

