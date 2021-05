Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto

Dopo aver superato insieme innumerevoli difficoltà, non l’ultima il Covid-19 che ha colpito entrambi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati a Milano il 12 maggio 2021 con una cerimonia privata, assai riservata in attesa di quel matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare il marzo dello scorso anno, quando l’Italia affrontò il primo lockdown.

Nozze a sorpresa per Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Ad annunciarlo, quasi a sorpresa, sono stati i protagonisti di una storia importante, segnata già dall’arrivo di una bambina, Mia, nata nel settembre 2020 dopo una gravidanza serena nonostante il clima vissuto in quei mesi di scoperta del coronavirus e di grande apprensione collettiva.

L’annuncio su Instagram del matrimonio Magnini-Palmas

Ma tra Giorgia e Filippo, come loro stessi hanno tenuto a ribadire, l’amore e il desiderio di una vita in comune si è rinvigorito: hanno comprato una grande casa per ospitare la loro famiglia e hanno deciso di proseguire nel percorso che li ha condotti alle nozze, per ora solo civili come ha voluto sottolineare la Palmas, volto anche di Milan Channel.

“Abbiamo detto SI 🤍🤍🤍 c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita. Arriverà poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora 🤍🤍🤍🤍🤍🤍 #12Maggio #abbiamodettoSI #weddingday”, ha scritto su Instagram Giorgia.

Un messaggio di speranza e di ottimismo per chiunque, in una fase di passaggio molto delicata per la collettività divisa tra le aspettative, legate alla campagna vaccinale, e la lotta continua e persistente contro il Covid.

VIRGILIO SPORT | 13-05-2021 12:05