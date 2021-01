L'incubo Covid è finito: Giorgia Palmas e Magnini mostrano Mia

L’incubo Covid ha turbato la serenità della famiglia Magnini-Palmas: inaspettatamente, come ha svelato lo stesso nuotatore su Instagram, nonostante le precauzione e il rispetto delle regole era risultato positivo al tampone contagiando purtroppo anche Giorgia, la sua compagna neo mamma da appena qualche mese.

La preoccupazione, scaturita dalla situazione affrontata, ha riguardato sì le condizioni di salute di Magnini e della sua futura moglie, la ex velina e volto di Milan Channel, ma soprattutto le bambine: Sofia e Mia.

I timori di Magnini e di Giorgia Palmas

Mia, nata appena qualche mese fa, è rimasta con i suoi genitori pur con le inevitabili attenzioni e misure del caso, mentre Sofia che si trovava con il padre per le vacanze natalizie non è stata contagiata, né ha fatto ritorno nell’appartamento condiviso dalla coppia fino alla completa guarigione. Come ha spiegato Giorgia Palmas, sono stati momenti molto difficili, complicati dalle ansie derivanti dall’accudimento di una bimba così piccola (è nata il 25 settembre scorso).

La piccola Mia presentata da Giorgia Palmas su Instagram

Oggi Giorgia è sollevata per come si è evoluta la vicenda, ma quanto avvenuto è ancora troppo recente per essere trascurato e così si è sofferma, ancora oggi, nelle stories a parlare e a confidare le sue emozioni al pubblico di followers su Instagram alternandole alle foto e ai sorrisi di Mia. La piccola è stata ufficialmente presentata agli utenti in un ritratto tenerissimo con mamma Giorgia, che l’ha fotografata lasciando intravedere solo gli occhi e la fronte della neonata.

Sui social, Magnini ha scritto dediche intense e struggenti alla sua compagna e alla loro primogenita:

“Ti guardo per ore ed ore – ha scritto su Instagram – Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango… Piccola Mia sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire”.

Ora, per completare, manca solo la nuova data del loro matrimonio, rinviato lo scorso anno a causa della pandemia.

VIRGILIO SPORT | 22-01-2021 12:15