Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l'annuncio: la vita è più forte

Che fossero pronti per allargare la famiglia, era palese annotando nei passaggi specifici il reciproco e condiviso desiderio di sigillare la loro storia con l’arrivo di un figlio. Eppure, in questi giorni sospesi dall’emergenza coronavirus e dai timori legati alla pandemia, un simile annuncio emoziona. di più, se possibile. Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno presto genitori. Con uno scatto in famiglia, dove l’ex velina mostra il proprio pancione, ne hanno dato conferma ai followers e non solo su Instagram.

Giorgia Palmas, presto mamma bis: in dolce attesa, Magnini felice

Giorgia ha pubblicato questa immagine allegando una didascalia che svela la gioia, e le relative paure, di chi come loro ha affrontato un momento così importante nel pieno della pandemia: “E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme. Da quando è nata guardi tutti i giorni tua figlia e la vedi crescere meravigliosamente e ti emozioni nel riconoscere te in ogni sua sfumatura. È tutto così bello, e sei davvero felice. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore❤️

Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti ❤️ Siamo al settimo cielo 💫 Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande #lanostraFamiglia ❤️❤️❤️❤️”.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: una famiglia unita

Per il nuotatore, in passato legato alla campionessa Federica Pellegrini – oggi al fianco dell’alenatore Matteo Giunta -, si tratta del primo figlio o della prima figlia, mentre per la Palmas della seconda gravidanza. Dalla sua storia con il calciatore Davide Bombardini, infatti, è nata Sofia che oggi attende l’arrivo di questo fratellino o sorellina insieme alla mamma e a Filippo.

Nel post, infatti, non viene ancora annunciato il sesso del nascituro/a, ma dalle dimensioni delle rotondità della Palmas non si dovrà attendere molto per saperlo. La coppia aveva fissato già la data delle nozze, ma a causa delle restrizioni in vigore a causa dell’emergenza Covid-19, hanno deciso di rinviare il matrimonio e i relativi festeggiamenti.

VIRGILIO SPORT | 15-05-2020 17:55