Matrimonio Palmas-Magnini: annuncio social sulle nozze di Giorgia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposeranno. E presto, come hanno annunciato entrambi a Verissimo, intervistati da Silvia Toffanin. La loro storia è iniziata quasi senza aspettative, quando il clamore suscitato dei legami precedenti di entrambi, aveva creato delle aspettative forse inadeguate rispetto alle reali intenzioni. Invece, la relazione tra l’ex velina, oggi volto di Milan Channel ed ex compagna di Vittorio Brumotti, e l’atleta, a lungo compagno di Federica Pellegrini, avrà il suo coronamento in un matrimonio che si presenta come il più tradizionale e composto possibile.

A svelare un particolare inedito, di cui si vociferava da qualche mese, è la stessa futura sposa sul suo profilo Instagram. “Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze @elenabarolo 🤍 #cantwait #weddingvibes #quasiventanniesiamoancoraqua #ehgià #Elenina #partnerincrime”, si legge.

La sua compagna di bancone a Striscia la Notizia e di vita, Elena Barolo, sarà investita di questo importante ruolo. Giorgia ha deciso di farlo attraverso i social. Anche l’emozionante proposta dell’atleta, era stata resa pubblica attraverso i social, sotto l’albero di Natale, con un tripudio di romanticismo. D’altronde, Magnini aveva manifestato intenzioni serissime nei confronti di Giorgia in precedenti occasioni, anche pubbliche ribadendo la solidità di unn legame nata appena due anni fa.

Come accennato, Magnini usciva da una tormentata relazione con la Pellegrini, segnata anche e profondamente dal gossip e dalle accuse di doping (sempre respinte da Magnini). Giorgia, sempre al suo fianco da quando si sono incontrati, ha dimostrato fermezza e determinazione. E ha conquistato uno spazio unico, nella vita di Filippo. La coppia convive da tempo, dopo riflessioni inevitabili scaturite dalla presenza della bimba della Palmas, Sofia, avuta dal calciatore Davide Bombardini.

VIRGILIO SPORT | 22-01-2020 11:02