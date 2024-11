Federica Pellegrini si aggiudica il Tapiro per l'epurazione di Madonia da Ballando con le Stelle: "Guardava Bruganelli"

La Divina ha ammesso una certa insofferenza per una situazioni ai limiti del paradosso, finita con l'esclusione del maestro di ballo dallo show condotto da Milly Carlucci

Nella querelle tra Angelo Madonia, (ex) maestro di ballo di Federica Pellegrini, la Rai e gli altri attori non protagonisti l’intromissione da parte di Striscia la Notizia era inevitabile. L’epurazione, a mezzo di un comunicato stampa di viale Mazzini, del compagno di gara della campionessa olimpica di nuoto nonché Divina – incarnazione dello sport italiano – ha generato una moltitudine di effetti.

Il Tapiro sarebbe uno dei più innocui, se non fosse per le dichiarazioni che Pellegrini ha speso ai microfoni di Valerio Staffelli. Un insieme di rari e preziosi accumuli di divergenze e di sensazioni che, fino allo strappo, erano percepiti. Immaginati, forse, ma mai esplicitati.

Il tapiro a Federica Pellegrini per l’epurazione di Madonia

Federica non è un personaggio pubblico che, nella sua carriera, si è mai risparmiata quando si sono accese le lucine rosse delle telecamere. Ha spronato sé e le compagne, al momento opportuno. Ha detto la verità, anche quando era scomoda. Ha ringraziato e si è mostrata durissima. Insomma, se accanto al suo nome e cognome resiste un soprannome come la Divina non è solo per i (tanti) meriti sportivi ma per la sua tempra, il suo vigore. Che, però, non ha sempre avuto la meglio in questa situazione.

Quando dice Pellegrini che “Questi suoi atteggiamenti mi stavano sulle balle”, riferendosi a Madonia offre un passaggio chiave, una sorta di alleggerimento dopo due mesi di apprensione per la riuscita dello show e della sua partecipazione a un talent che solo tale non è.

La cancellazione di Madonia dallo show

Madonia, cancellato dalla show con la velocità inattesa che neanche quando si trattò di Enrico Montesano fu tale, ha parlato forse più adesso, nel post, che durante le settimane di gara davanti ai giurati e ai giornalisti. Le suggestioni, le ipotesi fino al comunicato si sono sprecate su questa coppia – complice l’incrocio pericoloso e consapevole con Sonia Bruganelli – come anche il racconto delle divergenze nella coppia che, però, non ha mai assunto una forma. Verbale, almeno.

Invece questo venerdì sera a Striscia la notizia, Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Federica Pellegrini che pure avrà letto e fatto le proprie valutazioni, a seguito delle dichiarazioni di Madonia e di quanti hanno fornito ricostruzioni sull’accaduto al compagno di Sonia Bruganelli, concorrente di Ballando, addetta ai lavori nello showbiz e ex moglie di Paolo Bonolis.

Nell’anticipazione, che l’ufficio stampa ha sintetizzato nel comunicato di oggi 29 novembre, colpisce questo passaggio:

“Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, ha detto la ex campionessa, sottolineando il suo personale stupore rispetto a una situazione che, probabilmente, era nota a tutti e da tempo.

Madonia-Bruganelli, quello sguardo infastidisce Pellegrini

“Madonia? Si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli, atteggiamento che mi stava sulle scatole”. Quando Staffelli la stuzzica chiedendole se aveva notato che Madonia, nell’ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo e poi cercato in platea con lo sguardo la complicità da parte di Sonia Bruganelli, la risposta di Federica Pellegrini non si fa attendere: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.

Il ritorno di Samuel Peron

Ora lei proseguirà il percorso con un nuovo maestro, un gradito ritorno che, da quel che trapela, suscita maggiore interesse e serenità nella campionessa: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già “massacrato”, quindi magari mando via anche lui!”.

Un gradito ritorno, quello di Peron, fuori dal talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci per qualche tempo. Tempo che ha dedicato a un suo progetto, all’Isola dei Famosi e adesso il rientro.