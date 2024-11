Ballando con le stelle, Federica Pellegrini mette a nudo le sue emozioni e rivela un retroscena

La Divina racconta la sua esperienza da ballerina, sottolinea l'importanza dello psicologo nello sport e la differenza tra vasca e pista

Domani proverà di nuovo a stupire tutti, come già le era riuscito sabato scorso quando sulle note di “Hot honey rag” assieme ad Angelo Madonia nella quinta puntata di “Ballando con le Stelle” si era piazzata al quinto posto con 42 punti. Federica Pellegrini sta diventando sempre più una star anche nello show del sabato sera su Rai1 e parlando a Deejay Football Club ha raccontato come questa esperienza sia importante per lei.

I complimenti della giuria

Dopo la sua ultima esibizione Ivan Zazzaroni si era detto “stupito”. Fabio Canino aveva visto in Federica una potenziale interprete da musical, e Selvaggia Lucarelli aveva notato i progressi della campionessa, nonostante consideri la sua fluidità ancora lontana dalla perfezione. A Ballando la Divina sta recuperando sempre più posizioni.

La confessione della Pellegrini

Nelle prime puntate aveva commosso tutti raccontando della sua bulimia («Il mio fisico non era più longilineo, c’è stato il cambiamento nel corpo di una donna e qualche problemino è arrivato. Da lì è crollato tutto il mio mondo. Ho sofferto di bulimia perché ho vissuto 36 anni in costume da bagno, davanti a tutti. Quando il tuo corpo ha quella fase di passaggio, da corpo di bambina a quello da donna, non ti riconosci più…Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato») e a Chi aveva spiegato perché aveva accettato questa sfida (“ballando devo mostrare quello che ho dentro. Per una come me, molto introversa, abituata a tenersi tutto dentro, sto lavorando proprio al contrario perché il ballo è far vedere agli altri quello che hai dentro. Se piano piano riuscissi a portare all’esterno le emozioni, avrei vinto la mia personale gara”). Ora in radio va oltre.

L’importanza delle sconfitte per la Pellegrini

Dice la Pellegrini: “Le esperienza di vita più importanti sono arrivate dalle sconfitte piuttosto che dalle vittorie: a livello introspettivo le grandi sconfitte ti scavano dentro, la mia schiettezza spesso viene scambiata per arroganza: questo accadeva agli inizi, ma è un aspetto che si trascina ancora un po’. Da giovanissima mi allenavo a rispondere alla domande a caldo, talvolta mi sembrava di essere davanti a un plotone di esecuzione: dentro di te urli come non mai, ma fuori devi spiegare bene quali siano i tuoi pensieri”

“Io vado molto sull’istinto, sono abituata a farlo, e con il tempo ho trovato delle figure che mi hanno aiutata. Lo psicologo dello sport è diventato indispensabile. Ne sono convinta da diversi anni. Io ho questa figura professionale accanto a me da quando avevo 16 anni. Quando ti viene richiesta la performance, tu devi farti trovare pronta in quel momento dell’anno e performare al 100%. Ma durante la preparazione alle gare non accadono solo problemi fisici, ma anche psicologici che possono condizionare il tuo percorso. Per me tutti i professionisti dovrebbero avere uno psicologo. Questo è un tabù che bisogna sfatare: si può andare dallo psicologo anche se non si hanno problemi”.

C’è spazio anche per il ricordo di Pechino Express: “E’ stata un’avventura molto impegnativa – sottolinea Federica Pellegrini – una fatica bestiale anche per noi sportivi. Ballando con le Stelle è un programma difficilissimo: si lavora tanto a livello fisico, ma sono abituata, vado avanti e non mollo. L’aspetto più difficile è allenare sfumature come la grazia e l’intenzione del ballo: lì devi abbracciare le emozioni, ed è la cosa più complicata da fare perché quando gareggiavo ero chiamata a fare esattamente il contrario”.