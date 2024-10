Federica Pellegrini: "Il coraggio ha fatto e fa parte della mia vita"

La madrina del progetto a Torino per evento benefico "Il coraggio di" organizzato da Caffè Vergnano

“Il coraggio ha fatto e fa sicuramente parte della mia vita. Nelle nostre vite capita a tutti di essere coraggiosi”. Così Federica Pellegrini, volto e madrina del progetto, durante l’evento benefico “Il coraggio di” organizzato da Caffè Vergnano nell’ambito del progetto solidale Women in Coffee presso Villa della Regina, a Torino. L’ex nuotatrice ha parlato anche di bulimia, tema che ha affrontato e trattato ieri sera durante la puntata della trasmissione “Ballando con le Stelle”, in onda su Rai 1. “È giusto ed è logico che anche la parte femminile delle varie Nazionali possa avere un supporto femminile all’interno dello staff tecnico. Il mio ritiro dall’agonismo è più consapevolezza che coraggio: sono stata molto fortunata, perché il mio corpo di fatto mi ha detto che non riusciva più a tenere quei ritmi di allenamento e quindi ero molto consapevole che se non mi fossi più allenata come prima, non sarei più arrivata a determinati risultati”, ha aggiunto. (immagini di Tino Romano)