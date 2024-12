Pellegrini al contrattacco su Ceccon: "Ha capito che fare il provocatore funziona" poi torna sul caso Sinner

Federica Pellegrini torna a parlare delle parole di Thomas Ceccon contro di lei: la Divina mostra anche un video sul nuotatore oro olimpico. Poi interviene di nuovo sul caso doping di Sinner

A Natale si diventa tutti più buoni, meno che nelle va che olimpioniche. Perché Federica Pellegrini non s’e fatta attrarre troppo dall’atmosfera natalizia quando c’è stato da lanciare qualche frecciata (nemmeno troppo velata) a Thomas Ceccon, che per primo l’aveva criticata per i suoi atteggiamenti poco “amichevoli” negli anni trascorsi assieme a Verona.

La risposta a Ceccon

“Non capisco perché non sia mai venuto a dirmi nulla, che senso ha avuto farlo a mezzo stampa?”, si domanda la fuoriclasse dello stile libero, reduce dal secondo posto nella finalissima di Ballando con le Stelle, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera. E a riprova dello stupore provato nel leggere quelle parole, Federica ha anche mostrato un video nel quale si mostra molto compiaciuta per i risultati ottenuti da Ceccon a Parigi, congratulandosi per la splendida medaglia d’oro nei 100 dorso.

“Guardate questo video. Cosa vedete? Io con lui sono sempre stata molto onesta e sincera, per questo mi sono molto dispiaciuta per le sue parole. Thomas si allena a Verona, nella mia stessa piscina, che porta il nome del mio allenatore. È vero che io e lui ci siamo frequentati poco, avevamo orari diversi, siamo di generazioni diverse, lui sempre con gli occhi sul telefonino, lo saluti e non ti saluta, poi magari non lo saluti una volta e sei quella che se la tira. Ma il rapporto è sempre stato cordiale”

Le parole della Divina non si fermano al “dissing” avuto col collega. Questo perché Ceccon ha avuto atteggiamenti e uscite un po’ fuori dall’ordinario anche con altri atleti di discipline diverse dal nuoto. “Quello che mi ha dato più fastidio è che dice che apprezza l’atleta ma non la persona. Però lui come persona non mi conosce. Secondo me ha capito che fare il provocatore funziona. Infatti attacca un po’ tutti, compreso Sinner…“. Il riferimento è alle parole pronunciate dal 23enne nuotatore di Thiene lo scorso giugno, quando disse che “tutto quello che riguarda Sinner è esagerato, anche se pulisce le righe del campo sembra che sia un santo”. “Ci vuole rispetto dei ruoli altrui. E preferisco pensare a fare bene il mio”.

Il caso Sinner

In tema Sinner, da rappresentante degli atleti presso il CIO, Federica fa capire di non nutrire dubbio circa l’estraneità di Jannik dai fatti di doping che gli vengono contestati dalla Wada: “Tutti hanno capito che si è trattato di una contaminazione. Ora dobbiamo aspettare la sentenza del TAS, il tribunale dello sport di Losanna, dove decideranno se, come sostiene l’agenzia antidoping, c’è una responsabilità dell’atleta rispetto al suo staff o meno. Però credo che si sia capito bene come sono andati i fatti”.

Il rapporto con Magnini e il futuro

La nuova vita di Federica, oggi mamma di Matilde, impone ritmi e stili differenti. Ma il passato ogni tanto riaffiora, pensando anche alla sua relazione con Filippo Magnini. “Fossimo andati avanti ci saremmo fatti molto male. Misi anche un paparazzo per scoprire i suoi tradimenti… e non mi sbagliavo. Però l’ho perdonato, ormai è acqua passata. Alla fine la vita sistema tutto: avessi vinto una medaglia a Rio, probabilmente avrei chiuso lì la mia carriera e avrei fatto altre scelte, anche nella vita privata. Certo, la maternità ha stravolto tutto: mi aspettavo uno stravolgimento, ma non così tanto. Matilde l’ho portata anche ai Giochi di Parigi. Non faccio paragoni ma i miei quattro cani è come se fossero stati i miei primi quattro figli. I primi quaranta giorni sono stati durissimi, allattavo, non dormivo, la piccola non si staccava mai da me. Tutti mi dicevano: è il momento più bello! Invece non ne potevo più”.