Ballando con le stelle, Guaccero beffa Pellegrini e Nargi: finale show, Federica bacia Giunta, che flop Buffon

La Guaccero fa all-in tra semifinale e Finale e conquista il titolo dello show di Rai 1: la Nargi fuori dal duello ma la Pellegrini non riesce nell'impresa finale. Delusione per Buffon "non" ballerino per una notte

Non è mancato lo spettacolo alla finalissima di Ballando con le stelle 2024. Ma anche le polemiche come in tutta questa 19° edizione, come quando attorno l’una di notte i telespettatori sobbalzano dal divano: Federica Nargi (candidatissima alla vittoria) è fuori dal podio a due: Bianca Guaccero e Federica Pellegrini si prendono il ring finale grazie alle votazioni segrete dei giudici e del pubblico da casa attraverso i social.

L’ex campionessa olimpica ci prova fino alla fine: resiste, dà il massimo, si commuove, bacia il marito Matteo Giunta tra il pubblico (c’era anche Matri per la Nargi) e sorprende anche tutti per le sue ultime performance ma non può nulla dinanzi alla bravura – e al percorso senza intoppi (Federica ha cambiato tre ballerini) – della Guaccero che conquista il titolo del vip talent show di intrattenimento di Rai 1 (vista da oltre 4.5 MLN di telespettatori con il 34% di share e punte di 5.5 MLN) assieme al suo maestro diventato anche fidanzato Giovanni Pernice. Le lacrime della Pellegrini, la stoccata finale all’ex maestro Madonia, il retroscena sull’esibizione flop di Gianluigi Buffon come “non” ballerino per una notte e il caso Mariotto-out.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ballando con le stelle, Bianca Guaccero vince la 19esima edizione

Un passo più avanti. Ci avevano provato i giudici di ‘Ballando’ a “frenarla”, nelle precedenti puntate, per non dare un finale già scontato e per chiedere alla ex miss Italia di raggiungere quel livello ‘spaziale’ che le ha dato poi la possibilità di fare all-in tra semifinale e finale.

Chiude in bellezza la Guaccero, assieme al suo maestro e nuovo amore Giovanni Pernice. Per il rush finale la coppia ha proposto, infatti, i suoi cavalli di battaglia (visti in semifinale) e ha conquistato la vittoria del titolo sulla coppia Pellegrini-La Rocca che comunque ha fatto di tutto per tentare il colpaccio finale, ma invano.

Federica Pellegrini: il bacio a Matteo Giunta, la frecciata a Madonia

Ha chiuso tra le lacrime Federica Pellegrini. L’ex campionessa olimpica di nuoto, più volte definita in passato come la ‘donna di ghiaccio’, si è completamente sciolta e lasciata andare all’atto finale di Ballando ma una cosa è certa: non ha avuto il tempo dalla sua parte a causa del cambio forzato di maestro con l’epurazione di Madonia.

Infatti, viste le ultime performance della Pellegrini – in particolare nel Charleston ballato con La Rocca – l’ex campionessa è andata davvero vicina alla possibile vittoria del programma proprio per i suoi balli radicalmente migliorati rispetto le puntate precedenti. Classe, ritmo, eleganza nei passi e nella postura: Federica Pellegrini sbaraglia tutti e conquista ‘inaspettatamente’ il duello finale con la Guaccero, prima di arrivare però al secondo posto finale. E poi la corsa verso la platea dove tra il pubblico c’erano il fratello e il marito Matteo Giunta con tanto di bacio innamorato.

Infine, durante la puntata non sono mancati i commenti da parte della giuria sui miglioramenti netti della Pellegrini, con riferimenti continui al tempo perso con il suo ex maestro Angelo Madonia, da dopo l’arrivo di La Rocca alle ultime tre puntate. Anche la campionessa ci ha più volte tenuto a ribadire questo concetto, lanciando ulteriori frecciate a Madonia, e si è rammaricata di non essere riuscita a far di più nelle prime puntate del programma.

Ballando con le stelle, flop Buffon da ballerino per una notte

Cosa è accaduto a Gianluigi Buffon durante la sua esibizione, tanto proclamata, da ballerino per una notte alla puntata finale di Ballando? Sulle note di ‘Ballando con te’ di Paolo Belli si è ‘esibito’ l’ex portiere e Campione del mondo del 2006 ma è flop totale. Infatti, l’ex capitano della Juventus si è limitato soltanto a guardare il pubblico commosso, poi la band e salutare un po’ tutti durante la sua performance, quasi ignorando le 4 ballerine danzanti al suo fianco.

Il motivo? Spiega Buffon: “Questa sera non ho potuto ballare perché a breve mi dovrò operare all’anca”. Nonostante ciò, l’ex calciatore ha comunque conquistato il pubblico che l’ha applaudito senza soluzione di continuità.

Ballando con le stelle, Mariotto-out nella Finalissima

Dopo l’epurazione di Angelo Madonia è arrivata ‘forse’ anche quella di Guillermo Mariotto, dopo le pressioni fortissime del pubblico da casa che si è stancato di alcuni atteggiamenti ambigui e poco consoni al buon costume da parte dello storico giurato di ‘Ballando’. Per la puntata Finale, Mariotto ha dato forfait e Milly Carlucci ha spiegato al pubblico che il giudice fosse caduto e che abbia mandato un certificato medico che attesti ciò.

“Guillermo non c’è, è caduto mentre veniva da un viaggio di lavoro poco fa. Si è fatto molto male e non potrà essere con noi. Gli auguriamo buon Natale e pronta guarigione perchè non esiste Ballando senza Mariotto!”

Eppure in molti non ci hanno creduto alla motivazione ufficiale. Dopo la riammissione di Mariotto, nella precedente puntata, con tanto di scuse al pubblico e a Milly Carlucci per aver abbandonato lo studio senza alcun preavviso, è emerso un audio dubbio di una frase pronunciata in diretta da Mariotto ed attenzionata anche dal programma Striscia la Notizia.

Infatti, Mariotto poco prima della sua entrata in scena ha pronunciato la seguente frase: “Che figlia de na mign…a”. Questa frase non si sa a chi sia stata rivolta e soprattutto perché l’abbia pronunciata il giudice di Ballando dietro le quinte a microfoni accesi.