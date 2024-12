Finale Ballando con le stelle: le anticipazioni, Buffon special guest, sfida a tre Nargi, Pellegrini e Guaccero

Gran finale per lo show di Rai1: ospiti speciali stasera, l'assalto finale della Pellegrini per battere Bianca Guaccero e Federica Nargi

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sule interviste ai grandi protagonisti

Si chiude stasera, sabato 21 dicembre, il viaggio di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che, in quest’ultima edizione, ha fatto il botto di share. La serata conclusiva promette emozioni e spettacolo, arricchita dalla presenza di grandi ospiti: i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon. I concorrenti favoriti alla vittoria, la classifica attuale per la Finalissima e il caso Mariotto ancora apertissimo.

Gli ospiti speciali della serata finale di Ballando con le stelle

Protagonisti d’eccezione della finale saranno i Negramaro, che per la prima volta calcheranno il palco del programma. La band salentina, reduce dall’uscita del loro nono album in studio, Free Love, registrato nei leggendari Hansa Studios di Berlino, si esibirà in un medley esclusivo. La performance includerà tre brani: il nuovo singolo Marziani e i successi Mentre tutto scorre e Nuvole e lenzuola. Ad accompagnare la loro musica, una coreografia speciale realizzata dai ballerini dello show.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Fiorella Mannoia, una delle interpreti più iconiche della musica italiana, sarà tra gli ospiti d’onore. La cantante proporrà due dei suoi brani più amati: Che sia benedetta e Quello che le donne non dicono. L’esibizione sarà impreziosita da una coreografia dei ballerini di Ballando e dall’accompagnamento musicale della Paolo Belli Big Band.

Anche Gianluigi Buffon, ex portiere e attuale Team Manager della nazionale italiana di calcio, sarà protagonista della serata. Buffon si esibirà sulla pista – come ballerino per una notte – insieme alle maestre Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Giada Lini, sulle note di una nuova versione del brano Ho voglia di ballare con te, interpretata live da Paolo Belli. Inoltre, Buffon presenterà il suo libro Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi.

Ballando con le stelle, la classifica attuale per la finalissima

Per quanto riguarda la competizione, la coppia Bianca Guaccero-Giovanni Pernice ha dominato l’ultima puntata, guadagnando 30 punti di vantaggio per la finale. Invece, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, grazie alla wild card assegnata da Simone Di Pasquale, accedono alla finale con una penalità di 20 punti.

I concorrenti in gara che si contenderanno il titolo di campioni dell’edizione 2024 sono:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Federica Nargi e Luca Favilla

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

Tommaso Marini e Sophia Berto

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Ballando con le stelle, la Pellegrini tenta l’assalto finale

Tra le protagoniste di quest’ultima edizione c’è senza dubbio Federica Pellegrini che ha ritrovato pace e serenità dopo l’epurazione dal programma del suo ex maestro Angelo Madonia. L’ex campionessa olimpica di nuoto, dopo un crescendo di prestazioni nelle ultime puntate con il suo nuovo maestro Pasquale La Rocca, si prepara ora all’assalto finale giocandosi il tutto per tutto.

A contendersi il titolo ci saranno anche Bianca Guaccero (la più amata sui social di Ballando dal pubblico) e Federica Nargi che ha stupito tutti dalla sua prima esibizione al programma conquistando per 5 puntate consecutive tutti 10.

Ballando con le stelle, Mariotto a rischio per la Finalissima

Continua il periodo nero del giurato di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto. Dopo la pace fatta in diretta con Milly Carlucci, le scuse al pubblico per il suo abbandono improvviso dello studio durante la prima delle due semifinali, ecco la nuova gaffe: la frase pronunciata prima della sua entrata in scena è diventata virale e ha scatenato ulteriori critiche da parte del pubblico che ne chiede l’epurazione immediata dal programma.

Infatti, il giurato Mariotto ha pronunciato testuali parole: “Che figlia de na mig….”. Infine, dalle ultime notizie di questi giorni è emerso che attualmente il giurato di Ballando sia stato a Riyadh in questi giorni e che non sia ancora ritornato in Italia: finalissima a rischio.