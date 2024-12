Ballando con le stelle: Nargi e Matri in pista assieme, lacrime Pellegrini col padre, sorpresa Mariotto

La Guaccero fa il colpaccio e vince la semifinale dello show di intrattenimento serale di Rai 1. Non mollano la presa la Nargi e la Pellegrini

Pronti per la Finale di ‘Ballando con le stelle’. Federica Nargi, Bianca Guaccero e Federica Pellegrini si preparano a conquistare il podio per l’ultima puntata dello show di intrattenimento serale di Rai Uno, prevista sabato prossimo 21 dicembre 2024 dalle 20:30. Oltre alle tre coppie, candidate alla vittoria finale, volano anche gli ascolti del programma (con oltre 4.2 MLN di telespettatori e uno share complessivo del 29%), dato anche il caso di Guillermo Mariotto che per due settimane ha catalizzato l’attenzione del pubblico. I dettagli della semifinale, nonché undicesima puntata del talent show.

Ballando con le stelle, Matri racconta la sua gelosia per la Nargi

Alessandro Matri, ex calciatore, è stato la ‘sorpresa’ di Federica Nargi. L’ex bomber ha rivelato nella clip iniziale di presentazione: “Si sta divertendo, si sente al sicuro ed è l’unica cosa che le fa dimenticare la lontananza dalle figlie. Forse si sente più al sicuro a Ballando che a casa con me.

Matri ha poi aggiunto: “Son molto geloso e so che il ballo è uno sport di contatto intenso ma in questo caso non mi sento preoccupato. Siamo insieme da 16 anni, per me è stato un colpo di fulmine. Abbiamo due figlie, abbiamo costruito delle bellissime cose. Non so proprio ballare, anche qui sono stata una riserva perché giustamente la scelta era stata il padre. Cercherò di fare una grande prestazione”.

Ballando con le stelle, la battuta di Federica Nargi a Matri

Federica Nargi, in confusione totale quando ha visto Alessandro Matri, ha chiesto: “Ma non eri a Firenze?”. I due, ridendo e scherzando, sono però riusciti a portare a termine la coreografia. Tra l’altro, come svelato da Zazzaroni, Matri ieri era a Firenze a cena con Palladino.

Federica Nargi si è poi esibita con il suo maestro Luca Favilla e ha conquistato il massimo dei punti (50) grazie alla loro Rumba ‘sensualissima’.

Ballando con le stelle, sorpresa del padre a Federica Pellegrini

Per Federica Pellegrini c’è stata la sorpresa del papà che ha ballato con lei nella prima parte del programma. Il padre ha ammesso nella clip iniziale di presentazione: “Io e lei abbiamo un rapporto speciale. Il rito di Federica? Prima di una gara importante stava tre giorni a casa con noi per respirare l’aria di casa. Siamo cresciuti insieme, ha preso la mia caparbietà ma lei è diventata Federica Pellegrini perché ha attraversato i muri. E a passarli quei muri ti fai male”.

Dolcissima, infine, è stata Federica Pellegrini che si è commossa con le lacrime al momento dell’esibizione del ballo con il padre.

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini fa all-in e vola in Finale

Dopo la mezzanotte, si è esibita la campionessa di nuoto con il suo maestro Pasquale La Rocca. I due hanno conquistato la giuria e il pubblico di ‘Ballando’, tutto in piedi, dopo il loro ballo sullo stile di un Moderno: Federica Pellegrini ha iniziato a ballare da sola per 50 secondi sorprendendo per il suo stile, come se fosse una vera ballerina professionista.

La coppia ha fatto all-in anche alla votazione finale: i giurati hanno assegnato tutti ’10’ per un totale di 50 punti a cui si sono aggiunti altri 30 punti di bonus (80 nel conteggio complessivo). Per la Pellegrini sembra che sia tornato il sereno, grazie al nuovo maestro Pasquale La Rocca e dopo l’epurazione di Madonia.

Ballando con le stelle, Mariotto ritorna a sorpresa in studio

Durante il lancio del Tg1, dell’edizione serale, Milly Carlucci ha annunciato che ci sarebbero state delle novità riguardo Guillermo Mariotto. Ad inizio di puntata di ‘Ballando con le stelle’, il giudice non era presente in sala e la sua sedia è stata lasciata vuota.

Dalle 23:00, dopo le esibizioni iniziali ‘a sorpresa’ dei concorrenti in gara con dei loro parenti o amici, è iniziata la gara ufficiale della semifinale e la conduttrice ha riaccolto in studio Mariotto, dopo il lancio di una clip di scuse alla produzione e al pubblico da casa (per aver abbandonato lo studio di ‘Ballando’ nella precedente puntata e per alcune sue uscite verbali poco consone al buon costume).

Ballando con le stelle, la classifica al termine della semifinale

Ma come si è conclusa questa lunga serata di danza e spettacolo? Ecco la classifica finale della decima puntata di Ballando con le Stelle 2024, secondo la giuria tecnica:

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca: 80 punti

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: 60 punti

Federica Nargi e Luca Favilla: 50 punti

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: 46 punti

Alberto Matano ha però cambiato le sorti delle coppie in gioco grazie all’assegnazione del suo tesoretto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ai quali è stato aggiunto anche il tesoretto di Rossella Erra, e quindi la coppia vola al primo posto con 150 punti.