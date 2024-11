Ballando con le stelle: Nargi incanta ma spaventa Matri, Pellegrini sorprende tutti

Nello show serale del sabato di Rai 1, vola la coppia Nargi-Favilla che conquista il primato: i segreti del successo e la gelosia di Alessandro Matri

La Finale di ‘Ballando con le stelle’ si avvicina e Federica Nargi conquista sempre di più pubblico (3.8 Mln con il 25%) e giuria. Altra puntata da all-in per la showgirl e il ballerino Luca Favilla che volano sempre di più in classifica con il massimo dei voti. Lei energica, lui calmo ma insieme, sulla pista da ballo, la coppia diventa un connubio perfetto tra ritmo e sensualità; sulle note di ‘A little party’ i due si sono esibiti in un Charleston che ha incantato tutti e fatto ‘tremare’ proprio il compagno della Nargi, l’ex calciatore Alessandro Matri. Sorprende tutti anche Federica Pellegrini con una prova da applausi.

Ballando con le stelle, Nargi-Favilla conquistano il primato

Federica Nargi ha preso il vantaggio su Bianca Guaccero, altra favorita di ‘Ballando con le Stelle’. Con il charleston realizzato insieme al maestro Luca Favilla, ha conquistato tutti 10: “i due sembravano ballerini professionisti”.

La loro perfetta intesa, il senso del ritmo e l’originalità della coreografia sono diventati i punti di forza della coppia. C’è chi scrive sui social: “Non risultano mai prevedibili o noiosi, una qualità importante, specialmente per una coppia che riceve elogi sin dalla prima puntata”.

Nargi-Favilla, i segreti della coppia di Ballando con le stelle

Il legame tra Federica e Luca va oltre la pista: nasce una “sinergia e complicità” che rende le loro coreografie davvero intense e coinvolgenti. Nargi confida però che, nonostante l’intesa, lei e Favilla sono molto diversi: “Io sono energica, lui è molto più calmo e rilassato. Vive la vita in maniera zen, un po’ mi innervosisce”.

Questo contrasto di personalità spesso sfocia in simpatici battibecchi in sala prove, con Nargi che ammette: “Ci punzecchiamo, non litighiamo. Sbrocco? Sì. Mi deve prendere per come sono. Quando mi dici ‘sono io il maestro’, mi mandi fuori di testa”.

Anche Guillermo Mariotto, notando la loro intesa speciale, ha commentato nel corso della puntata: “Ormai sono diventati due in uno”.

Alessandro Matri e la complicità tra Nargi e Favilla

Il marito della Nargi, Alessandro Matri, non nasconde una certa preoccupazione per la sintonia tra la moglie e il maestro. Di recente, la showgirl ha rivelato che Matri osserva con attenzione il legame professionale, pur essendo molto sicuro di sé: “La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”. Il loro amore dura da più di quindici anni e hanno due figlie, Sofia e Beatrice, di 8 e 5 anni.

Ballando con le stelle, torna in corsa Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha portato tutta la sua grinta, carisma e inconfondibile frangetta nella sua ultima performance a ‘Ballando’. Insieme al maestro Angelo Madonia, ha stupito il pubblico con una salsa ricca di energia.

La “Divina” e il suo partner di ballo mostrano un’intesa sempre più forte e migliorano di settimana in settimana. Durante la loro esibizione, era impossibile distogliere lo sguardo da Federica.