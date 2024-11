Ballando con le stelle, Nargi regina: samba da senza fiato. Il siparietto con Matri

Cosa è successo nella sesta puntata dello show serale del sabato di Rai 1: le votazioni, gli addii e il super ballo di Federica Nargi

Energia, ritmo, determinazione e sensualità: la samba di Federica Nargi e Luca Favilla è da 10. La coppia di ‘Ballando con le stelle’ ha conquistato il pubblico e tutti i giudici con una samba spettacolare sulle note di “Magalenha” di Carlinhos Brown e Sergio Mendes. Una prestazione ‘animalesca’ per provocare il voto della giuria, attaccata dalla showgirl nella clip iniziale, e per alzare l’asticella del livello della competizione. Il tutto sotto gli occhi di Matri, compagno della showgirl, protagonista di un siparietto esilarante in diretta nato da una battuta della Lucarelli.

Ballando con le stelle, le ‘proteste’ iniziali della Nargi

Nonostante l’alta qualità delle sue performance, la Nargi ha espresso – per la prima volta – una certa frustrazione verso la giuria, ritenendo che il suo impegno non sia stato adeguatamente riconosciuto. Nel video introduttivo della serata, ha lamentato: “Facciamo un cha-cha-cha, una salsa, ma sembra che non importi a nessuno. Quello che fanno gli altri è sempre valorizzato di più.”

Questa determinazione l’ha portata a promettere una prestazione ‘memorabile’, una promessa che ha mantenuto pienamente con la sua samba, ricevendo lodi e commenti entusiasti, soprattutto da giudici come Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, che l’hanno definita “pazzesca” e “animalesca”.

Ballando con le stelle, la super Samba di Nargi-Favilla

Con una coreografia ispirata alla batucada, un sottogenere percussivo e travolgente, la coppia Nargi-Favilla si è esibita in uno stile libero e tribale, che ha valorizzato ogni sfumatura ritmica del brano.

La loro performance “animalesca” ha ottenuto il punteggio massimo, tutti 10, imponendosi come una delle esibizioni più energiche e apprezzate della serata.

Ballando con le stelle, il siparietto della Nargi con Matri

Alle proteste iniziali della Nargi ha risposto poi Ivan Zazzaroni al termine della prestazione della showgirl: “Guarda, l’asticella l’hai alzata tantissimo…e non è un doppio senso…”. A quel punto in studio ci sono state risate generali e la regia ha prontamente inquadrato Matri;

Selvaggia Lucarelli non ha poi perso l’occasione di scherzare con Matri: “Tu lo sai che in questo percorso di auto affermazione verrai lasciato nell’ultima puntata? Un po’ come il fidanzato di Miss Italia, sei arrivato sposato ma all’ultima ti lascia”.

A questa provocazione la Nargi ha risposto ironicamente: “Alzerà l’asticella pure lui”.

Ballando, Guaccero e Pernice: un Charleston di successo

La serata si è chiusa in bellezza con il charleston di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno ballato sulle note di ‘Cabaret’. Il duo ha mostrato una grande intesa sulla pista, alimentata da ammissioni e battute su un flirt nato durante il programma.

L’esibizione ha suscitato reazioni emozionate da tutti i giudici, che hanno datto loro un perfetto punteggio di 10. Carolyn Smith ha elogiato il loro numero come “bellissimo ed eccezionale”, mentre Selvaggia Lucarelli ha scherzato sul legame tra i due.

Ballando con le stelle, il ritiro di Nina Zilli

La cantante Nina Zilli, invece, ha dovuto rinunciare alla gara per motivi di salute, rimanendo fuori pista per concentrarsi sulla fisioterapia. Nonostante l’assenza dal ballo, Zilli ha intonato il suo brano famoso ‘50.000’ e ha concluso il momento regalando al suo partner Pasquale La Rocca un fiore giallo, simbolo di rinascita e positività.

Milly Carlucci ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire a Zilli il recupero necessario, con la speranza che la coppia possa rientrare in gara il 30 novembre.