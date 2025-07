F1 Spa, Hamilton detta il decalogo 2026 alla Ferrari. Siparietto con Antonelli: "Ti dico come trattare con Toto Wolff"

Hamilton scatenato nella conferenza stampa alla vigilia del week end del Gran Premio del Belgio, Lewis ha detto di aver dato un documento alla Ferrari con cosa fare per il 2026 e poi ha consigliato Antonelli su come trattare con Toto Wolff

Lewis Hamilton assoluto protagonista della conferenza stampa del Gran Premio del Belgio. L’inglese ha tenuto banco inserito nel secondo gruppo dei piloti chiamati a parlare con i giornalisti, con Carlos Sainz e Andrea Kimi Antonelli. Dapprima ha parlato del lavoro con la Ferrari a cui avrebbe già sottoposto un suo documento con una serie di spunti, suggerimenti in vista della monoposto del 2026. E poi il siparietto con Antonelli quando al giovane italiano è stato chiesto del suo contratto con Mercedes.

Hamilton inchioda la Ferrari e detta le regole per il 2026

A partire da domani, a Spa la Ferrari scenderà in pista con la nuova sospensione posteriore che si spera possa dare alla SF-25 un’ulteriore spinta nel disperato tentativo di vincere qualche corsa nella seconda parte della stagione, un successo che ancora il cavallino rampante non ha colto. Hamilton non si fa illusioni ma resta positivo: “Non era un test, erano un filming day. Ma sono felice perchè abbiamo finalmente degli aggiornamenti, a Maranello hanno lavorato sodo e c’è qualcosa da provare per migliorare, qui o nelle prossime piste”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il discorso più importante, Hamilton lo ha fatto in chiave 2026. Come già detto nelle scorse settimane, a margine del Gp di Silverstone e non solo, Lewis vuole portare un cambiamento in casa Ferrari e sembra abbia già cominciato: “Sono stato molto in fabbrica a Maranello, ho partecipato a diverse riunioni, alla presenza di Elkann, Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti, Loic Serra e gli altri. Abbiamo parlato del motore 2026, delle problematiche avute quest’anno. Ho detto la mia, dato le mie indicazioni. Ho dato loro un documento per il 2026 relativo alle aree dove migliorare, gli sviluppi della macchina e tutti gli aspetti per il prossimo Mondiale”

Antonelli: “Mercedes ha fiducia in me”

Nel gruppo con Hamilton c’era anche Andrea Kimi Antonelli. Tante le domande per il giovane pilota italiano, irrimediabilmente finito al centro del mercato piloti, anche indirettamente viste le voci di un possibile approdo di Verstappen, al posto di Russell oppure prendendo il suo di sedile. Toto Wolff nelle ultime ore ha confermato l’attuale line up delle frecce d’argento e questo ha sollevato di molto l’umore del talento bolognese che nelle ultime gare ha faticato e non poco se si esclude la parentesi felicissima del podio di Montreal

“Non sono mai stato preoccupato e anche Toto Wolff è stato chiaro. La nostra coppia di piloti lavora bene e stiamo cercando di aiutare il team per aiutare a ritrovare le prestazioni. C’è un bel clima nel team e anche in fabbrica. La squadra sa qual è la scelta migliore anche per l’anno prossimo e sento di essere una buona posizione anche per il 2026”. Forse ti può interessare F1, Carlo Vanzini punge la Ferrari sulla nuova sospensione: "Pura follia". Cadillac ruba una rossa, retroscena La Ferrari corre veloce (si spera) verso il Gran Premio di Spa dove porterà la nuova sospensione. Carlo Vanzini spegne l'entusiasmo sulle novità di Maranello mentre Cadillac si prende la SF-23 per i primissimi test

Hamilton e Antonelli che siparietto su Toto Wolff

Momento di grande ilarità quando tra una domanda e l’altra, quando ad Antonelli è stata fatta l’ennesima domanda sul suo futuro in Mercedes, Hamilton che con Kimi ha un ottimo rapporto avendolo “cresciuto”, ha preso la parola: