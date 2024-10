Ballando con le stelle: Federica Nargi dà spettacolo, poi corre ad abbracciare la sorella vittima di anoressia

La showgirl ammette di essere scappata di casa per il dolore della sorella malata. Il racconto sulla sofferenza vissuta in età giovanile

Il percorso di Federica Nargi a ‘Ballando con le stelle‘ è “Un viaggio, un’esplorazione di sentimenti ed emozioni”, proprio come è stata definita la sua esibizione in gara. Grazie allo show di intrattenimento serale del sabato di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, la compagna dell’ex calciatore Alessandro Matri, sta uscendo sempre di più allo scoperto: da molti aspetti del suo carattere alla vita privata. Al termine dell’esibizione, infatti, la concorrente in lacrime è andata ad abbracciare la sorella. Il racconto del retroscena familiare che ha commosso telespettatori e non solo.

Ballando con le stelle, l’esibizione di Federica Nargi

Federica Nargi e Luca Favilla si sono esibiti in un tango che ha incantato il pubblico e la giuria di ‘Ballando con le Stelle 2024’. Il loro ballo ha mostrato una sintonia rara e una qualità tecnica che li pone tra i candidati alla vittoria finale. La performance è stata apprezzata per la profondità e la fusione di energie tra i due, al punto che molti hanno paragonato Nargi a una ballerina professionista.

Federica Nargi, la confessione in diretta sulla sorella

La serata è stata particolarmente intensa per Nargi anche per un momento molto personale. Nella clip introduttiva, la concorrente ha parlato apertamente della battaglia della sorella Claudia contro l’anoressia, un disturbo che ha segnato profondamente la loro famiglia. “Mia sorella ha sofferto di anoressia. È stato difficile uscirne. Una volta cresciuta mi sono sentita anche in colpa perché il mio successo era legato anche alla mia fisicità”, ha dichiarato commossa Nargi, rivelando il suo dolore e la sua vicinanza a Claudia in quel difficile percorso.

Nargi, l’abbraccio tra le sorelle e il sostegno della giuria

Dopo l’esibizione, Nargi ha rotto il cerimoniale per correre ad abbracciare la sorella, presente tra il pubblico. Con voce rotta dall’emozione e rivolgendosi alla conduttrice Milly Carlucci, si è scusata spiegando: “Glielo dovevo”. La giuria non ha potuto fare a meno di commentare il gesto, chiedendo a Federica del legame con Claudia: “Ho cercato di starle vicino il più possibile, essere presente in maniera silenziosa, non giudicarla mai e renderla il più partecipe possibile nella mia vita”.

Ballando, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono primi

Nonostante l’esibizione di Nargi e Favilla che ha totalizzato 69 punti e raggiunto il secondo posto, la vittoria della quinta puntata è andata ad Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. I due si sono distinti con un charleston sulle note di ‘Bang Bang’, riuscendo a conquistare giuria e pubblico per l’affiatamento e la complicità.