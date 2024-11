Ballando con le stelle, Nargi rivela il problema maggiore e fa luce su gelosia Matri

Quello visto sui social secondo la compagna di Matri "è tutto finto": la vera personalità della showgirl sta uscendo grazie allo show di Raiuno

A ‘Ballando’ fa faville ed è tra le candidate principali, assieme a Bianca Guaccero, alla vittoria finale dello show di intrattenimento serale del sabato di Rai 1. Federica Nargi, compagna attuale dell’ex calciatore Alessandro Matri, rivela al settimanale ‘Chi’ gli aneddoti sulla sua esperienza a ‘Ballando con le stelle’ e chi si sta occupando della famiglia in sua assenza. E sull’esperienza che sta vivendo confessa: “Un sogno che coltivavo da tempo. Essere qui non è solo ballare, è tirare fuori un lato che ho sempre tenuto nascosto.”

Federica Nargi e la lontananza dalla famiglia

L’esperienza di Federica Nargi a ‘Ballando con le Stelle’, programma condotto da Milly Carlucci, rappresenta una sfida personale e professionale significativa. Per partecipare a questa edizione, in cui danza in coppia con il ballerino Luca Favilla, la soubrette ha dovuto trasferirsi a Roma, lasciando momentaneamente Milano, il compagno Alessandro Matri e le figlie Sofia e Beatrice.

Nell’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la Nargi ha spiegato quanto sia stato difficile per lei separarsi dalle bambine: “Lasciare le bambine a Milano è stata per me la cosa più difficile”.

Nargi, la nostalgia delle figlie e della piccola Beatrice

Dopo più di un mese di lontananza, la figlia minore di Federica, Beatrice, ha cominciato a sentire profondamente la mancanza della madre, arrivando a piangere a scuola. La Nargi ha cercato di rassicurarla, spiegando che il lavoro la tiene impegnata ma che non l’ha certo abbandonata:

“Ho cercato di farle capire che mamma lavora. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po’ il peso che si portano tutte le mamme che lavorano”.

Alessandro Matri e la ‘gelosia’ per la Nargi

Federica ha affrontato anche l’argomento della gelosia del suo compagno, Alessandro Matri. L’ex calciatore non si è mostrato preoccupato per la vicinanza tra la Nargi e il ballerino Luca Favilla. “È talmente sicuro di sé… La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo.”

La showgirl ha poi rivelato: “Durante il mio impegno a ‘Ballando con le Stelle’, è proprio Matri a occuparsi delle nostre figlie, supportato dai nonni materni e paterni”.

