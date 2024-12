Ballando con le stelle, Pellegrini show: il nuovo maestro, le lacrime e il trionfo. Bene la Nargi

La Divina ottiene il primato in classifica nello show del sabato sera di Rai 1. Seguono Nargi e Guaccero. I retroscena sui cambi dei maestri

‘The Final Countdown’. Il Paso di Federica Pellegrini, con il nuovo maestro Pasquale La Rocca (subentrato al posto di Madonia e poi di Samuel Peron), è la prova di resilienza a ‘Ballando con le stelle’ (il programma ha registrato il 30% di share): dal ‘divorzio’ con il suo vecchio maestro, cacciato dalla produzione televisiva a causa delle forti polemiche con la giuria, all’esibizione con La Rocca (preparata in meno di 24h), con tanto di richiamo nella coreografia all’oro olimpico conquistato a Pechino 2008 dalla nuotatrice. Un tripudio di emozioni, la giuria riconquistata in extremis e una semifinale di ritorno da vivere da protagonista assoluta. Federica Pellegrini c’è e, con il suo carisma da atleta, cancella la settimana infernale che ha vissuto. Non mancano inoltre le lacrime in diretta, il retroscena e la spiegazione.

Ballando con le stelle, cosa è successo a Federica Pellegrini

“Ho visto lei che bacia lui” (e lui che guarda lei). L’esperienza di Federica Pellegrini a ‘Ballando con le stelle’ si può sintetizzare attraverso le parole della popolare canzone di Annalisa: nella precedente puntata, Angelo Madonia, coinvolto sentimentalmente con Sonia Bruganelli, ha atteso la giuria al varco per sfogare tutta la sua rabbia ai danni, però, della sua compagna di ballo Federica Pellegrini.

Da lì in poi le polemiche, fino alla cacciata di Madonia (con tanto di comunicato da parte della produzione televisiva) e la chiamata improvvisa di Samuel Peron per affiancare la Pellegrini in semifinale. Ma la sfortuna per la Pellegrini non finisce qui: nella giornata di venerdì, durante le prove, il suo nuovo maestro Peron si è infortunato con una lesione di terzo grado al polpaccio ed è stato sostituito da Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle, le lacrime di Federica Pellegrini

La decima puntata, dello show di intrattenimento del sabato sera di Rai 1, è tutta una sorpresa e il culmine è l’abbandono dello studio da parte di Guillermo Mariotto (che non ha quindi potuto votare per la Pellegrini in fase conclusiva di puntata).

La campionessa olimpica non ha trattenuto le lacrime nel momento in cui Samuel Peron aveva spiegato al pubblico che era corso in soccorso della Pellegrini, non appena gli avevano riferito che fosse rimasta senza maestro dopo l’epurazione di Madonia, ma poi si è infortunato ad un giorno esatto dalla diretta televisiva di Ballando.

Ballando con le stelle, sorpresa per la Pellegrini

Amicizia e sostegno incondizionato per la campionessa Federica. In platea, infatti, c’erano alcune compagne di nazionale che la Pellegrini ha abbracciato dopo il ballo: Sara Franceschini, Chiara Masini Luccetti, Martina Carrano, Giorgia Consiglio.

Ballando con le stelle, Nargi e Guaccero in vetta

Vola ancora la Nargi con 39 punti ma, in base alla classifica finale, punti bonus e tesoretti si deve accontentare del terzo posto in classifica. Il Valzer di Federica Nargi, in coppia con Luca Favilla, ha conquistato ancora una volta il pubblico e la giuria di ‘Ballando con le stelle’.

Ecco la classifica finale: