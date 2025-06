Campionati italiani, la favola di Conca: le lacrime dopo il traguardo. Milan pensa in “giallo”, Ganna preoccupa

Dal possibile ritiro al titolo di campione d'Italia: a Gorizia Filippo Conca si regala una domenica bestiano. Milan non completa la rimonta, Ganna in ritardo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Filippo Conca si regala una domenica bestiale. Il lecchese classe 1998 si aggiudica a sorpresa la prova in linea dei Campionati italiani di ciclismo con un colpaccio che ribalta i pronostici della vigilia, celebrato dalle lacrime dopo il traguardo. Se Ganna preoccupa in vista del Tour, Jonathan Milan ha la maglia gialla nel mirino.

Campionati italiani, favola Conca: primo tra le lacrime

Che sorpresa: il nuovo campione italiano di ciclismo su strada è Filippo Conca. Potere e magia dello sport, che premia sempre il coraggio, l’impegno, la tenacia, chi non si arrende neppure quando tutto sembra girare nel verso sbagliato. Sul percorso da Trieste a Gorizia lungo 228,9 chilometri, Conca ha saputo sfruttare la caduta di Formolo per poi battere alla sprint i quattro compagni di fuga.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il lecchese ha tagliato il traguardo prima di tutti gli altri scoppiando in lacrime. Lacrime di gioia e liberazione. Lacrime di riscatto. Perché questa vittoria – per chi era sul punto di mollare per fare tutt’altro nella vita – vale il mondo. Alle sue spalle Alessandro Covi, quindi Giovanni Aleotti e Mattia Gaffuri.

Dal possibile ritiro al trionfo: il riscatto di Conca

Pensate: l’anno scorso – una volta chiusa la stagione con la Q.36 Pro Team – il 26enne era rimasto senza squadra. Del resto, nei quattro anni da professionista non erano arrivate vittorie. Conca sperava nella fatidica chiamata che, però, non arrivava mai. Di qui l’idea di accantonare la bicicletta in garage. E abbassare per sempre la saracinesca. Perché le passioni si possono coltivare fino a un certo punto, poi bisogna trovare la propria strada.

Filippo aveva deciso: bye bye alle corse, era pronto a dedicarsi a un’attività nel settore del turismo. Anche perché il lago di Como – calamita di vip e celebrità hollywoodiane – offre infinità opportunità. Ma capita che il destino riservi sorprese inaspettate proprio come quella che si è consumata oggi. Conca si è regalato una nuova – forse l’ultimissima – chance con l’ASD Swatt Club, squadra di categoria Continental (la Serie C del ciclismo, per intenderci), dando così una svolta alla sua carriera.

Il Tour è alle porte: Milan pensa in “giallo”

La remuntada non è andata in porto. Eppure ci ha provato, Jonathan Milan. Ma il 24enne goriziano si è dovuto accontentare di chiudere la sua prova a 11” dal vincitore. Rammarico? Sì, e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che il ciclista della Lidl-Trek giocava in casa ed era il favorito numero uno alla vittoria finale.

Sfumato il titolo di campione d’Italia, restano comunque le buone indicazioni in vista del Tour de France, che scatterà il 5 luglio. Il velocista ha un obiettivo: conquistare la maglia gialla nella prima tappa in programma a Lille.

Scatta il campanello d’allarme per Ganna

Dopo essersi confermato re della crono per la sesta volta negli ultimi sette anni, Ganna delude nella prova in linea. E inevitabilmente c’è preoccupazione per il Tour de France.

In quali condizioni arriva alla Grand Boucle? Se il campione di Verbania non è riuscito a tenere le ruote di avversari senza dubbio alla sua portata, è probabile che non sia al meglio della forma. La speranza è che sia solo incappato in una giornata no o, magari, potrebbe aver pagato proprio le fatiche della crono.