Ballando con le stelle, Pellegrini: “In acqua stavo per morire”; la Nargi indovina tutto ma fa piangere Mariotto

Ancora una volta protagonisti restano Federica Pellegrini e Federica Nargi, prima in classifica. Lo schermidore olimpico Tommaso Marini stupisce tutti

“Miracolo a Tor Bella Monaca” esclamò Mariotto in lacrime. Federica Nargi e Luca Favilla sono i vincitori della nona puntata di ‘Ballando con le stelle’, lo show di intrattenimento serale del sabato di Rai 1 condotto da Milly Carlucci (che ha conquistato quasi 4 milioni di telespettatori con share medio del 27%). Sulle note di un ‘Sing sing sing’, esibite in un quick step, la coppia già favoritissima dalle prime puntate ha conquistato il podio scalzando Bianca Guaccero e Federica Pellegrini. Ma proprio la nuotatrice olimpica, nella clip di presentazione, ha catalizzato l’attenzione con il racconto di un aneddoto particolarissimo: da ragazza ha rischiato di morire in vasca durante un allenamento. Il riassunto della gara e i dettagli dell’episodio narrato dalla Pellegrini.

Federica Pellegrini, il racconto su quando rischiò di morire

Federica Pellegrini e Angelo Madonia hanno interpretato un appassionato tango argentino sulle note di “Libertango”. La coppia, sempre più valorizzata dalla giuria e dal pubblico di casa, ha conquistato il secondo posto con 93 punti, posizionandosi subito dietro ai vincitori di questa nona puntata. Anche per loro è garantito l’accesso alle semifinali, che si terranno sabato prossimo, 30 novembre.

Nella clip di presentazione la campionessa di nuoto ha rivelato un episodio choc della sua carriera in età ancora giovanile: “Nella mia carriera ci fu una gara in cui rischiai di morire. Ebbi un problema fisiologico in acqua che mi ha fatto mancare l’aria. Per tre vasche non riuscivo più a prendere aria; provai a rallentare le bracciate ma uscii dall’acqua senza più aria e in piena crisi respiratoria, con la gola totalmente infiammata.”

La Pellegrini ha poi aggiunto: “Da quel momento ho avuto tanto coraggio ma ho scoperto di essere bronco-asmatica e ho iniziato le cure opportune. Ma nella mia testa c’era ancora quell’episodio: per andare avanti dovevo superare le crisi di panico e per farlo dovevo generarle appositamente in acqua durante gli allenamenti“.

Ballando con le stelle, Tommaso Marini esce allo scoperto

Tommaso Marini e Sophia Berto continuano a stupire pubblico e giuria. Con il loro cha cha cha, sulle note di “Poker Face”, hanno conquistato il settimo posto in classifica, totalizzando 41 punti. Ma, durante la puntata, ciò che ha catalizzato l’attenzione è stato il suo racconto nella clip di presentazione.

Il campione olimpico italiano di scherma ha raccontato la sua infanzia difficile: “Ho sempre vissuto il concetto di famiglia in modo profondo, sebbene i miei genitori si fossero separati. Da quel momento ho sofferto molto, subito dispiaceri e mi sono chiuso totalmente. Non raccontavo niente ai miei genitori per non dargli dispiaceri. Col passare del tempo ho cercato di cacciar fuori il carattere e affrontare la vita”.

In una recente intervista, Tommaso Marini ha poi raccontato: “Da piccolo tutti credevano che fossi stato adottato per la non somiglianza con i miei genitori, questo è sintomo di una società retrograda.”

Ballando con le stelle, Federica Nargi prima in classifica

E’ una delle edizioni più combattute in assoluto ma a tenere saldo il primato dall’inizio è Federica Nargi che fa ‘faville’ in coppia con il suo maestro Luca Favilla. La showgirl si è esibita con un quick step che ha mandato in estasi tutta la giuria (che ha dato tutti ’10’) a partire da Guillermo Mariotto che ha più volte detto piangendo: “Mi fai mancare le mie amate miss venezuelane…”.

Già ad inizio puntata, Federica Nargi si era esibita nella prima prova – senza maestro accanto – indovinando immediatamente ritmo e passi da eseguire con una ‘salsa’ che le ha dato bottino pieno per la valutazione finale in classifica.