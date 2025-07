Juventus, Chiellini avrà un ruolo anche ai Los Angeles FC: e tra i tifosi bianconeri monta la rabbia

L'ex difensore entra a far parte dei proprietari della franchigia statunitense con cui ha concluso la carriera: gli ex compagni applaudono, il web bianconero si preoccupa ma lui rassicura tutti

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Si è spesso sdoppiato in campo come difensore, si sdoppierà anche come dirigente. Giorgio Chiellini tornerà infatti al Los Angeles FC come parte del gruppo dei proprietari del club: l’ex difensore ha acquistato alcune delle quote societarie della squadra dove ha chiuso la carriera da giocatore.

Chiellini tra gli owner dei Los Angeles Fc

Dunque proprietario (non l’unico…) dei Los Angeles Fc ed allo stesso tempo Director of Football Strategy della Juventus. Il quarantenne Chiellini, che ha trascorso 18 anni giocando per la Juventus prima di unirsi al Lafc nel 2022, ha anche trascorso un periodo come allenatore per lo sviluppo dei giocatori con la squadra della Mls nel 2024.“Entrare a far parte del gruppo proprietario del Los Angeles Football Club è un grande onore per me”, ha dichiarato Chiellini in un comunicato diffuso dalla squadra

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il messaggio di Chiellini

“Dal primo giorno a Los Angeles mi sono sentito a casa, travolto da un’energia unica, alimentata da persone autentiche, valori condivisi e dal sogno comune di costruire qualcosa di cui andare fieri, dentro e fuori dal campo – si legge tra le righe del lungo post su Instagram – e il Lafc ha superato ogni aspettativa: mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera da giocatore nel migliore dei modi e, subito dopo, di crescere con il mio primo ruolo dirigenziale fuori dal rettangolo di gioco”.

Il ruolo nella Juventus

Chiellini, però, ci tiene a chiarire che “in questa nuova veste da ‘owner’ metterò a disposizione della società tutta la mia esperienza e la mia passione, mantenendo ovviamente il mio ruolo e i miei impegni con la Juventus“. Giorgio Chiellini era entrato a far parte dell’LAFC come giocatore il 13 giugno 2022, dopo una illustre carriera con la Juventus: 18 anni, dieci Scudetti (di cui nove consecutivi dal 2011 al 2020) oltre a cinque Coppe Italia e cinque Supercoppe Italiane.

Chiellini, l’applauso degli ex compagni

Al messaggio social di Chiellini hanno fatto seguito i like ed i messaggi di apprezzamento di tanti ex compagni o attuali giocatori della Juventus: tra questi, il primo è stato Danilo, seguito da Douglas Costa e Mathias de Ligt. Non è mancato l’applauso di un volto notissimo della tv italiana come Ezio Greggio, juventino da sempre, oltre a quelli (tra gli altri) di Matuidi, Perin, Pinsoglio, Bonucci, Locatelli, Alex Sandro, Koopmeiners e Khephren Thuram.

I tifosi della Juventus contro Chiellini

Un po’ meno piacere ha destato questa notizia nei tifosi, preoccupati per il tempo che l’ex difensore dovrà dedicare alla franchigia americana “sottraendolo” alla Juventus. Come scrive Antonio: ” Questa è la prova che la Juve non funziona!”. Mentre Nsorare addirittura aggiunge: “Ma che vada direttamente negli Usa”. Qualcun altro addirittura accusa: “Dopo il grandissimo lavoro fatto in Juventus, ci sta che si occupi pure del campionato americano. Dimissioni subito. Indegno”. Mentre c’è chi solleva altri dubbi: “Evidentemente il ruolo alla juve è quantomeno marginale“. Luca ancora peggio: “Tanto era già abituato quando giocava ad usare la Juve come palestra in funzione della nazionale. Chi si stupisce ora del Chiellini uomo ha vissuto su Marte o, più probabilmente, aveva il prosciutto sugli occhi”.

Los Angeles Fc, anche Magic Johnson tra i proprietari

La lista di ‘owner’, comproprietari del club, è lunga ed è piena di volti noti. Oltre a Chiellini, ricoprono il ruolo anche l’attore Will Ferrell, la leggenda dell’NBA Magic Johnson, il membro della Basketball Hall of Fame Rick Welts, gli imprenditori Hatty Tsao e Jose Tsai. Oltre a loro ci sono anche: Shaun Neff, Lon Rosen, Brandon Schneider, Mark Shapiro, Bruce Karsh, Tucker Kain, Mike Mahan, Marc Merrill, Mike Arougheti, Nomar Garciaparra e l’ex calciatrice statunitense Mia Hamm. I proprietari e i dirigenti dei Los Angeles FC sono invece Brandon Beck, Larry Berg e Bennett Rosenthal, quest’ultimo volto e figura di riferimento del club statunitense.