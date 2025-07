Juventus, Pogba salva solo Agnelli e Chiellini: la bordata durante la presentazione al Monaco

Il francese è tornato a parlare dell’addio ai bianconeri correggendo lievemente il tiro rispetto alle dichiarazioni al veleno di qualche giorno fa

Paul Pogba corregge lievemente il tiro sulla Juventus dopo le parole al veleno di qualche giorno fa relative al suo addio ai bianconeri: durante la presentazione al Monaco il centrocampista ha ringraziato l’ex presidente Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini, ma non ha risparmiato una nuova bordata al resto del mondo Juve.

Juventus, l’ex Pogba torna sull’addio

Paul Pogba giura amore eterno alla Juventus, ma pur alleggerendo le sue accuse rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa ribadisce di fatto di essersi sentito abbandonato dal mondo bianconero dopo la squalifica per doping. “Ho sempre amato e amerò sempre la Juve – ha dichiarato il centrocampista durante la presentazione al Monaco, suo nuovo club. “La Juve mi ha aiutato a diventare quello che sono oggi – ha poi aggiunto -. Sono successe tante cose, alcune persone hanno la loro maniera di fare le cose. Ci sono cose che mi sono piaciute e altre che non mi sono piaciute. Non mancherò mai di rispetto al club, oggi sono felice e penso che anche loro lo siano. Andiamo avanti, senza fare guerre”.

Pogba su Agnelli e Chiellini

Nel parlare della Juventus e delle difficoltà degli ultimi anni, Pogba cita due nomi come esempi di amicizia e fedeltà. “Andrea Agnelli mi mandava messaggi e mi chiamava e io questo lo chiamo supporto – ha detto il centrocampista parlando dell’ex presidente -. Quando non ricevi chiamate da persone che sono nel club, non hai supporto. Non dico che è il modo sbagliato di fare le cose, ma è solo una maniera diversa di vedere le cose. Giorgio Chiellini, arrivato dopo, mi ha mandato messaggi, così come hanno fatto altri giocatori bianconeri”.

Obiettivo nazionale

Con l’approdo al Monaco Pogba non nasconde di voler puntare ad un rilancio completo della sua carriera e, perché no, anche al rientro in Nazionale. “Ho sentito Deschamps – ha confessato il centrocampista citando il c.t. della Francia – , mi ha detto che il mio arrivo al Monaco è una bella cosa. È normale voler giocare in Nazionale, ma ci sono delle tappe da rispettare e il posto va meritato. La Francia ha un grande gruppo, dipende solo da me”.