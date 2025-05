Juventus, Buffon benedice la rivoluzione targata Chiellini ma è scettico su Conte. Da Napoli un indizio sulla permanenza in azzurro

Il capo delegazione della Nazionale ed ex bianconero approva i cambiamenti in società ma dubita che l’allenatore salentino possa lasciare i campioni d’Italia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gigi Buffon approva l’idea della Juventus di dare un ruolo più centrale a Giorgio Chiellini, ma dubita che Antonio Conte possa davvero lasciare il Napoli per approdare in bianconero. Intanto dal capoluogo partenopeo arriva un’indiscrezione che conferma la volontà del tecnico di guidare ancora i campioni d’Italia.

Juventus, più poteri a Chiellini: Buffon approva

Gigi Buffon non ha ricette per la rinascita della Juventus, ma approva l’idea di dare a Giorgio Chiellini un ruolo più centrale all’interno della dirigenza bianconera. L’ex portiere, oggi capo delegazione della Nazionale, ne ha parlato a Sky Sport, che l’ha intervistato a Solomeo, provincia di Perugia, durante la cerimonia di presentazione dei 100 candidati al premio Golden Boy.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Cosa deve fare la Juventus? Lo chiedete alla persona sbagliata”, risponde Buffon, che poi però fa capire di approvare la scelta di dare maggiori poteri a Chiellini. “Giorgio era qua fino a adesso e credo che più di lui nessuno sappia cosa va fatto – continua Buffon – . Le cose vanno conosciute dall’interno e nel profondo, e lui le conosce”.

Juventus, Buffon scettico sull’arrivo di Conte

L’ex portiere si sbilancia, invece, sul futuro di Antonio Conte. Buffon non è infatti così sicuro che il tecnico salentino possa davvero lasciare il Napoli per fare ritorno alla Juventus. “A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasci sicuramente Napoli – le parole di Buffon – . Antonio è uno che ha quell’intelligenza e quell’intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie future o competizione. Il fatto che lui non abbia dichiarato ancora niente, conferma ciò che pensavo”.

Conte, l’indizio sulla permanenza a Napoli

E la conferma del pensiero di Buffon pare arrivare anche da Napoli, precisamente da un’indiscrezione lanciata da Radio Kiss Kiss, emittente che segue con costanza le vicende della squadra azzurra. Secondo quanto raccolto dalla radio, Conte ha infatti rinnovato di un anno il contratto d’affitto della sua abitazione a Napoli, che scadeva a fine giugno. Fosse confermata la notizia, sarebbe una vera e propria prova della volontà del tecnico di guidare i campioni d’Italia nella prossima stagione.