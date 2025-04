Internazionali di Roma, il ritorno di Sinner è ufficiale: 8 italiani in tabellone, big al completo e l’ipotesi Cinà come wild card

E’ stata annunciata l’entry list del Masters 1000 che si giocherà a Roma dal 7 al 17 maggio: Sinner testa di serie numero 1, Berrettini torna a casa. Da Alcaraz a Djokjovic tutti presenti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La lunga marcia di avvicinamento verso gli Internazionali di Roma scandisce anche i giorni che mancano al ritorno in campo di Jannik Sinner. La squalifica di tre mesi per doping finirà proprio pochi giorni prima dell’inizio del Masters 1000 italiano con l’altoatesino che si dovrà togliere un po’ di ruggine da dosso e provare a ripartire con il piede giusto.

Il ritorno di Jannik Sinner

Nei giorni scorsi Sinner è tornato a farsi vedere in pubblico, nel corso di un’intervista con Sky Sport ha parlato di questa lunga pausa dal mondo del tennis, ha dato l’impressione di essere sereno ma allo stesso tempo di avere voglia di tornare in campo. Ora con la decisione degli Internazionali di Roma di pubblicare la entry list del torneo che si giocherà dal 7 al 17 maggio, arriva anche il momento del suo ritorno ufficiale che si fa sempre più vicino. Non sarà ovviamente semplice togliere di dosso la ruggine che si è formata in questi tre mesi che rappresentano la pausa più lunga che l’altoatesino ha dovuto fronteggiare nella sua carriera.

Berrettini e la pattuglia italiana

Non si tratta di un ritorno in campo ma di un importante ritorno a Roma per Matteo Berrettini. Il romano ha cominciato bene la sua stagione, ha guadagnato posizioni in classifica e vorrà essere protagonista in un torneo a cui è ovviamente molto affezionato ma che non gioca da tempo a causa degli infortuni che lo hanno condizionato nel corso degli anni. La sua ultima volta al Foro Italico risale al 2021, lo scorso anno ci ha provato ma è stato costretto a rinunciare all’ultimo minuto.

Nel 2025 ancora un’edizione a forti tinte azzurre: in tabellone ci saranno 8 italiani. Oltre a Sinner e Berrettini, il ranking dà l’accesso diretto al tabellone principale a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci.

Cinà: possibile wild card

Dopo aver vinto il primo match nel circuito ATP a Miami, c’è grande attesa per vedere all’opera il talento di Federico Cinà anche agli Internazionali di Roma. L’organizzazione del torneo italiano non ha comunicato ancora i giocatori che usufruiranno di una wild card, ci dovrebbe essere sicuramente Fabio Fognini, un monumento del tennis italiano. Ma c’è la possibilità di vedere nel tabellone principale anche il giovane Cinà, uno dei migliori prospetti in chiave futura.

L’entry list, a un mese dal via del torneo, vede la presenza di tutti i migliori atleti del tennis mondiale. Ci sono tutti da Zverev ad Alcaraz, passando per Djokovic e Medvedev. Ovviamente è ancora troppo presto per sapere con certezze chi ci sarà ai nastri di partenza, ma di sicuro il ritorno di Sinner rappresenta una motivazione per tutti a comprare un volo per l’Italia.