ATP Montecarlo, Berrettini batte Navone: ora la sfida a Zverev per fare un favore a Sinner

Matteo Berrettini vince una partita non facile contro Navone e vola al secondo turno di Montecarlo contro Zverev, che proverà a battere anche per fare un favore a Sinner

Pochi minuti dopo la vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti contro Bu all’esordio del Masters 1000 di Montecarlo è arrivata anche quella in due set, ma non per questo più semplice, di Matteo Berrettini contro Mariano Navone. Il tennista romano vola dunque ai sedicesimi del torneo del Principato dove affronterà per la settima volta in carriera Alexander Zverev, che se sconfitto perderebbe definitivamente l’occasione di sorpassare in classifica Jannik Sinner prima del rientro del n°1 agli Internazionali di Roma.

Primo set: Berrettini vince la battaglia

Che la partita di oggi non sarà una passeggiata Matteo Berrettini lo capisce già al primo game in battuta, durante il quale è subito obbligato ad annullare ben tre palle break consecutive, dopo che in quello di apertura era stato Mariano Navone a salvarsi in un’occasione. Successivamente, e a conferma che quella di oggi non sia una grande giornata per i servizi, arrivano un break e contro-break immediati che di fatto lasciano il parziale in equilibrio. Equilibrio che resiste fino al settimo gioco, quando Matteo strappa la battuta all’avversario, per poi andare a chiudere il parziale sul 6-4, ma non prima di aver annullato una palla del contro break.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo set: Matteo si fa rimontare ma poi chiude e vola agli ottavi

Il secondo set si apre con un assolo di Berrettini, che grazie a due break nei primi cinque giochi sale rapidamente sul 4-1. Quando l’esito del match non sembra più in discussione Matteo subisce il ritorno di Navone, che strappa la battuta al romano in due turni di risposta consecutivi portandosi sul 4-4 e riaprendo di fatto il set, ma nel gioco successivo è l’argentino ad accusare un passaggio a vuoto, ritrovandosi rapidamente 0-40. Navone annulla le tre palle break consecutive, ma poi cede ai vantaggi, permettendo a Berrettini di chiudere con un doppio 6-4 e volare ai sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo.

Ora la sfida a Zverev per fare un favore a Sinner

Ai sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo Berrettini è atteso dalla complicata sfida alla testa di serie n°1 Alexander Zverev, che ha sfruttato un bye al primo turno. Quello tra Matteo e il tedesco sarà il settimo confronto tra i due, con l’attuale n°2 del mondo che comanda i confronti diretti con quattro successi a due.

Anche limitandosi a quelli sulla terra rossa Zverev è in vantaggio per 2-1, ma nonostante ciò la sfida appare comunque molto aperta, soprattutto tenendo in considerazione il momento non certo positivo del tedesco e il fatto che Berrettini abbia avuto occasione oggi – dove è stato tutt’altro che perfetto ma comunque vincente in due set (e questo è di per sé un bel segnale) – di riprendere confidenza con la terra battuta. Vincendo Berrettini farebbe inoltre un gran bel favore all’amico Jannik Sinner, perché in caso di sconfitta Zverev direbbe di fatto addio alle chance di sorpassare l’altoatesino in vetta al ranking prima del rientro del n°1 al mondo agli Internazionali d’Italia.