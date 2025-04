Montecarlo, Berrettini prova a sfruttare il momento positivo dopo Miami. Ruud a sorpresa, le parole su Sinner

La stagione della terra rossa è cominciata e a Montecarlo arriva il primo master della stagione. Il romano: “Sono pronto, qui è un posto speciale”. Il norvegese si schiera dalla parte di Jannik

E’ tutto pronto per il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. A Montecarlo comincia la lunga stagione dedicata alla superficie che per anni è stata dominata da Nadal. Matteo Berrettini viene da sempre indicato come uno dei migliori al mondo sull’erba, ma viene spesso sottovalutata la sua capacità anche sulla terra battuta.

Berrettini carico dopo Miami

Matteo Berrettini è reduce da un ottimo torneo a Miami concluso solo dopo una battaglia ad armi pari con Taylor Fritz (lo statunitense sarà assente nel torneo del Principato, ndr). E ora il romano spera di sfruttare l’inerzia positiva anche a Montecarlo anche se il sorteggio non gli ha riservato un trattamento di riguardo visto che al secondo turno potrebbe subito incrociare Zverev.

“Sono pronto – ha detto Berrettini a Sky – sono emozionato e ho voglia di godermi la stagione sulla terra rossa. Lo scorso anno ho vinto tre tornei e poi Montecarlo è un torneo special a causa dell’atmosfera, ci sono sempre tanti italiani che vengono a sopportarci. Ho vissuto dei momenti negativi per i problemi fisici, forse non ho mai ascoltato il mo corpo ma ora sto bene e ho tante energie”.

Obiettivo Roland Garros

Matteo Berrettini è attualmente al 34esimo posto in classifica dopo aver perso i punti conquistati a Marrakech nella scorsa stagione. A Montecarlo l’azzurro è stato eliminato al primo turno nel 2024 e ora spera di riuscire a fare un percorso diverso. L’obiettivo principale in termini di classifica è rappresentato dalla possibilità di arrivare al Roland Garros come testa di serie. E l’azzurro ha delle ottime possibilità visto che nelle prossime settimane i punti da difendere sono pochi. Inoltre il suo rapporto con la terra rossa viene spesso sottovalutato, Martello ha costruito le sue più grandi imprese sull’erba ma resta un tennista molto efficace anche sulla superficie più lenta.

Ruud difende Sinner

A sorpresa arrivano ancora una volta le parole di Casper Ruud sulla sospensione di Jannik Sinner. Il giocatore norvegese ha partecipato all’UTS a Nimes, il circuito di tornei lanciato da Patrick Mouratoglou, vincendo la tappa francese. E alla vigilia di Montecarlo dove lo scorso anno è arrivato in finale ha parlato anche del caso del numero 1 al mondo: “L’ho sempre considerato innocente ed è estremamente sfortunato per quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo. E’ un caso raro ma è possibile. E’ dura essere sospesi per tre mesi quando sei innocente. Non ho mai considerato Jannik come uno che avrebbe imbrogliato intenzionalmente. Come tennisti siamo vulnerabili perché esposti a persone e luoghi diversi, tanto cibo e paesi diversi”.