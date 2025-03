Miami, Berrettini in versione gladiatore contro Fritz ma non basta ma è lui il “Robin” del tennis italiano

Il romano esce nei quarti di finale del Master di Miami dopo una battaglia epica con Taylor Fritz: Matteo è reduce da un ottimo inizio di 2025 e dietro Sinner è ancora lui il miglior italiano

Una vera e propria battaglia ma alla fine Matteo Berrettini è costretto ad alzare bandiera bianca. L’azzurro lotta per tre set, fino all’ultimo punto contro Taylor Fritz ma è l’americano a conquistare il passaggio alle semifinali del torneo di Miami. Un ko che fa male ma che allo stesso tempo dà consapevolezza per il futuro e la sensazione che questa volta “Martello” sia veramente tornato e che se la condizione fisica lo sorregge e gli infortuni non lo tormentano è lui il miglior tennista italiano dopo Sinner.

Berrettini: i 6 match point annullati

E’ Fritz ad avere i favori del pronostico e nel primo set, o almeno nei primi game, la partita sembra confermare le ipotesi della vigilia. Ma dopo un break e un controbreak che inaugurano il primo set di gioco si prosegue sul filo del grande equilibrio. Nel 12esimo game arriva il primo vero momento di sbandamento per Berrettini che concede due palle per il set al suo avversario, ne salva una ma alla seconda è costretto ad arrendersi (7-5).

Andamento di match praticamente uguale anche nel secondo, il servizio fa la differenza per entrambi e come nel primo set è ancora una volta Fritz ad avere l’occasione di chiudere, arrivano i primi due match point per l’americano con Matteo che però reagisce e trascina il match al tiebreak. Altra battaglia su ogni punto e ancora Fritz a conquistare 4 match point e a conquistare alla prima occasione la possibilità di giocarsi la partita al terzo. E anche al parziale decisivo nessuno fa un passo indietro. Sul 5-5 Berrettini deve fare i conti con tre palle break per il suo avversario, lotta ancora ma alla terza deve cedere. Fritz tiene il servizio e conquista la vittoria per 7-5.

Le parole del romano

A fine partita Matteo Berrettini commenta la partita con Fritz: “E’ stata una serata bella ma alla fine resta un po’ di amaro, ho giocato una delle mie migliori partite degli ultimi tempi. Taylor ha giocato in maniera impressionante. Le condizioni erano diverse dai campi fuori, ma c’è tanto orgoglio perché giocare con un giocatore del genere non è mai facile. Mi rode un pochino. Questo è un torneo che non mi aveva mai portato risultati, quest’anno l’abbiamo preparato bene. Peccato per la semifinale perché era a pochi punti”.

La scalata in classifica di Matteo

Sono 175 i punti che Matteo Berrettini porta a casa grazie ai quarti di finale del torneo di Miami. Un bottino che gli consente di risalire tre posizioni in classifica fino alla posizione numero 27. Una scalata importante quella ottenuta dall’italiano nel corso del 2025 anche se ora arriva una fase più delicata della sua stagione con il passaggio sulla terra rossa e il torneo di Montecarlo in arrivo. L’azzurro lascerà per strada i primi punti, visto che lo scorso anno ha vinto il torneo di Marraakech. Ma la rincorsa del romano è finalizzata al Roland Garros e Wimbledon, i prossimi slam in programma che vuole giocare da testa di serie.

