Inter: Pio Esposito sotto choc, Chivu mangia il dolce, lunedì in ballo i quarti

I nerazzurri battono il River Plate, che chiude in 9 uomini, e centrano gli ottavi grazie ai gol di Pio Esposito e Bastoni: lunedì alle 21 c'è la Flu

E’ un crescendo rossiniano quest’Inter targata Chivu: deludente al debutto col Monterrey, convincente con l’Urawa e straripante nella gara più difficile e importante contro il River Plate. Altro che biscotto: i nerazzurri ne fanno sì due, ma lasciano inviolata la porta di Sommer con gli argentini che chiudono in 9 per le espulsioni di Martinez Quarta e Montiel.

Lunedì gli ottavi contro la Fluminense

Finisce con un netto 2-0 e la qualificazione agli ottavi, dove lunedì alle 21 affronterà i brasiliani della Fluminense, cui è bastato il pari senza reti col Mamelodi per passare il girone alle spalle del Borussia Dortmund. Tra gli eroi della serata Pio Esposito, autore di un gran gol al debutto dal 1′ in nerazzurro.

L’emozione di Pio

A caldo Pio è emozionato e in tv dice: Sono orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita. Non ho ancora realizzato tutto, quando ho visto la palla entrare è stato scioccante. Non riuscivo a crederci. Sono contento del gol ma anche della prestazione personale e di tutta la squadra. Volevamo passare il turno, sono molto orgoglioso del lavoro fatto in questi anni. Ora raccolgo i frutti”

L’attaccante spiega il suo gioco: “Proteggo palla e faccio salire la squadra, queste sono le mie caratteristiche. Partite così mi piacciono, forse sono anche meglio. Il mister mi ha detto di sfruttare le caratteristiche. Credo di esserci riuscito, grazie anche all’abilità dei miei compagni. Ringrazio il mister per questa grandissima seconda possibilità. Giocare con un campione come Lautaro è facile. Si fa sempre trovare, ti dà la palla al momento giusto. Posso solo raccogliere i frutti di quello che fai. Se resto all’Inter? Voglio continuare a fare quello che ho fatto oggi. Sfruttare le occasioni date. Voglio sfruttare questo Mondiale”.

La soddisfazione di Chivu

Poi tocca a Chivu che esalta il gruppo. Aveva chiesto ai suoi di calpestare e mangiare m..., ma ora si gusta il dolce dopo aver domato Mastantuono e soci: “Io non parlo mai di me ma di noi, della squadra: ha fatto una partita vera, ha voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo in cui abbiamo sofferto la loro intensità. Nel secondo tempo abbiamo trovato le misure giuste e abbiamo mosso la palla più veloce: abbiamo passato il turno, l’obiettivo era questo. Lunedì ci aspetta un’altra battaglia, dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali e trovarci pronti quando affronteremo il prossimo avversario.

Non si sbilacia il tecnico rumeno sul futuro di Pio: “Gli abbiamo fatto un applauso, tra un po’ è anche il suo compleanno e dovrà offrire qualcosa: sono contento per lui, è stato all’altezza di una partita vera e non facile da gestire dal punto di vista fisico e nervoso. E lui e i suoi compagni hanno fatto una grande gara. Se mi piacerebbe averlo anche per il campionato? In questo momento non guardo lontano, guardo a quello che ho oggi a disposizione, ora pensiamo al Mondiale, è una competizione vera e vogliamo onorarla al meglio”.