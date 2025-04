ATP Montecarlo, sorteggiato il tabellone: Berrettini e Musetti sulla strada di Zverev, Fognini vede Alcaraz

Tanta Italia nel possibile percorso di Zverev a Montecarlo, con Berrettini e Musetti suoi possibili avversari. Fognini vuole godersi la wild card e regalarsi Alcaraz

Sorteggiato il tabellone principale del primo Masters 1000 sulla terra rossa, ovvero quello di Montecarlo. Nella parte alta del tabellone troviamo Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che facendo strada nel torneo potrebbero affrontare la testa di serie n°1 Alexander Zverev, e Lorenzo Sonego. Nella parte bassa ci sono invece Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini, che vuole regalarsi la sfida a Carlos Alcaraz.

Berrettini e Musetti sulla strada di Zverev

Sorteggio del Masters 1000 di Montecarlo certamente non troppo fortunato per Matteo Berrettini, che in caso di vittoria all’esordio contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni, al secondo turno si troverebbe di fronte la testa di serie n°1 Alexander Zverev. Il romano potrebbe però non essere l’unico azzurro sulla strada del tedesco, che agli ottavi di finale potrebbe affrontare Lorenzo Musetti, il quale prima però dovrebbe superare la resistenza di un qualificato e poi di uno tra Jiri Lehecka e Sebastian Korda.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Visto il periodo certamente non positivo di Zverev, sognare un’impresa di uno dei due azzurri non è impossibile. Certamente più complicato potrebbe rivelarsi battere Stefanos Tsitsipas in un eventuale quarto di finale e Novak Djokovic eventualmente nella semifinale della parte alta del tabellone.

Fognini vuole sfruttare la wild e regalarsi la sfida ad Alcaraz

Se il sorteggio non è stato certamente benevolo con Berrettini, peggio è forse andata a Fabio Fognini, entrato in tabellone grazie a una wild card che gli organizzatori gli hanno concesso, avendo lui vinto il torneo nel 2019. L’esordio dell’azzurro, che tra infortuni e tante sconfitte al primo turno ha vissuto un inizio di 2025 tutt’altro che positivo, contro Francisco Cerundolo sarà già un banco di prova complicato per il ligure, che in caso di successo però si regalerebbe un affascinante sfida contro Carlos Alcaraz, il quale a Montecarlo non ha mai vinto una partita (ma vi ha preso parte una sola volta) e che certamente non sta attraversando il suo miglior momento in carriera.

I primi turni degli italiani

Oltre ai precedentemente citati sono altri tre gli azzurri al via al Masters 1000 di Montecarlo. Nella parte alta troviamo Lorenzo Sonego, che all’esordio dovrà affrontare Pedro Martinez – giocatore comunque scomodo da battere sulla terra rossa -, per poi eventualmente scontrarsi con Holger Rune – qui finalista nel 2023 – al secondo turno.

Nella parte alta sono stati invece inseriti Flavio Cobolli, sorteggiato con un qualificato che se dovesse battere lo proietterebbe al secondo turno contro uno tra Arthur Fils e Tallon Griekspoor, e Matteo Arnaldi, che non dovrebbe avere troppi problemi a superare la resistenza della wild card Richard Gasquet, ormai prossimo al ritiro. In caso dovesse andare avanti nel torneo, il tennista sanremese affronterà con ogni probabilità Felix Auger-Aliassime e poi Alcaraz agli ottavi.

I primi turni degli italiani: