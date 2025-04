ATP Montecarlo: Musetti parte male, poi ribalta Bu e vola al secondo turno contro il tabù Lehecka

Musetti rischia di pagare una partenza a rilento contro Bu, ma si risveglia in tempo e ribalta il cinese volando al secondo turno contro Lehecka

Ha rischiato più del dovuto Lorenzo Musetti all’esordio al Masters 1000 di Montecarlo, dove una brutta partenza contro un buon Yunchaokete Bu rischiava di costargli caro. L’azzurro è stato però bravo a reagire e ribaltare il tennista cinese, avanzando dunque ai sedicesimi di finale, dove affronterà Jiri Lehecka, che lo ha sempre sconfitto nei due precedenti.

Musetti costretto subito a inseguire

Impatto con la terra rossa complicato per Lorenzo Musetti, che ci mette un po’ a carburare all’esordio al Masters 1000 di Montecarlo contro Yunchaokete Bu. Il carrarino infatti parte male e subisce un break nel primo gioco del match. Merito anche del cinese, entrato in campo convinto e con un piano tattico ben preciso che impedisce all’azzurro di trovare ritmo e continuità di colpi e a impensierirlo al servizio, con Bu che chiude agevolmente il primo set sul 6-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Musetti ribalta Bu

Il secondo parziale si apre esattamente come il primo, con Lorenzo che subisce il break in apertura. Musetti è però più centrato e in risposta ora risposta riesce a procurarsi le sue chance di break, che converte nell’ottavo game dopo che nel sesto ne aveva sprecate due. A questo punto l’inerzia del match è tutta dalla parte dell’azzurro, che dal risultato di 4-2 nel secondo parziale vince 5 giochi a 1 chiudendo il set sul 7-5 e riportando il match in parità.

Il terzo è forse il più equilibrato dei tre parziali, con entrambi i giocatori che tengono agevolmente i propri turni di battuta non offrendo palle break, tranne in un’occasione nel sesto gioco, quando Musetti sfrutta l’unica occasione del set per strappare la battuta a Bu e involarsi verso la vittoria senza esitazioni.

Ora la sfida al tabù Lehecka

Musetti vola dunque ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo dove affronterà Jiri Lehecka, capace di eliminare in due Sebastian Korda con ilrusultato di 6-3 7-6. Quella in programma nel Principato sarà la terza sfida tra i due, con il ceco che ha vinto entrambi i precedenti, i quali però furono disputati entrambi sul cemento, superficie che, contrariamente alla terra rossa, è certamente più favorevole a Lehecka.