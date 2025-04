Sinner, Bertolucci: risposta velenosa a Federica Pellegrini. Ivanisevic fa un paragone tra Jannik e Djokovic

Il caso doping che ha visto coinvolto il tennista altoatesino resta argomento di polemica ancora di più dopo le parole della Divina Federica. Ivanisevic torna in pista con Tsitsipas

Un caso doping sul quale tutti hanno voluto dare un’opinione e che ha sollevato polemiche a non finire. Jannik Sinner vuole lasciarsi al più presto alle spalle questa vicenda, mancano solo pochi giorni prima della ripresa “ufficiale” degli allenamenti e circa un mese al ritorno in campo agli Internazionali di Roma ma quel caso resta sempre argomento del giorno.

Le parole di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini non era timida quando dava spettacolo in piscina e non lo è neanche adesso, da quando ha riposto la cuffia e gli occhialini e ha cominciato una nuova fase della sua vita. La leggendaria nuotatrice azzurra è stata protagonista di un’intervista con il Corriere della Sera nel corso della quale è tornata a parlare del tema della responsabilità oggettiva: “Se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno non è colpa mia ma è mia responsabilità se usa una crema su di me e risulto positivo”.

Bertolucci all’attacco

Le parole di Federica Pellegrini non sono piaciute ai fan di Jannik Sinner. L’ex nuotatrice azzurra è finita al centro di tanti commenti molto severi sui social con i tifosi del tennista numero 1 al mondo che se la sono presa per le sue parole sul caso doping, accusandola di essere poco informata soprattutto sul tema legato alla mancata sospensione preventiva di Jannik (che c’è stata ma a cui il tennista ha fatto immediatamente appello). E alle parole della nuotatrice replica piuttosto stizzito Paolo Bertolucci che su X commenta in maniera piuttosto caustica: “Mancava giusto la Pellegrini”.

Ivanisevic, il paragone con Djokovic

Goran Ivanisevic torna in pista. Il coach croato dopo aver chiuso la velocissima esperienza con Elena Rybakina, si prepara a cominciarne un’altra provando a guidare Stefanos Tsitsipas. Ma l’ex giocatore è tornato a parlare anche del suo ex “allievo” Djokovic facendo anche un paragone con Sinner: “Quando giochi contro i migliori al mondo non ti puoi prendere neanche un secondo di pausa. Sono come degli squali e se sentono l’odore del sangue sei finito – ha detto nel corso di un podcast con Slaven Bilic – Un esempio è Djokovic e anche Sinner è così. Alcaraz invece è diverso, magari gioca un set senza lasciarti neanche un punto ma ti concede il set successivo. Sinner è più come Novak. Una volta che sei nella su cosa puoi anche abbandonare. Non hai nessun possibilità e non ti lascia andare. Gioca sempre a quel livello e ti distrugge”.