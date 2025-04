Montecarlo, Musetti al derby con Berrettini: i rimproveri di Bertolucci scuotono Lorenzo, Lehecka furioso

Dopo quella con Bu, nuova rimonta per il carrarino dopo un primo set da incubo: il ceco si arrende e distrugge una racchetta. Show dell'ex capitano dell'Italia di Davis su Sky.

Sta diventando sempre di più il tennista delle rimonte impossibili. Lorenzo Musetti tira un altro sospirone di sollievo, dopo il pericolo scampato al primo turno contro il cinese Bu concede il bis contro Lehecka. Partenza lenta, anzi lentissima per il carrarino. In prima, in folle, a un certo punto addirittura in retromarcia. Poi, però, la riscossa improvvisa e dirompente un attimo prima di andare a strisciare contro il muro del Court des Princes, il Campo dei Principi “invaso” dai tifosi col tricolore. Impetuosa la rimonta, col secondo set raddrizzato in extremis e terzo vinto ruggendo. Agli ottavi il gran derby con Matteo Berrettini che regala già una certezza: ci sarà un italiano ai quarti a Montecarlo. Anche senza Jannik Sinner.

Montecarlo, Musetti agli ottavi: ma nuova falsa partenza

Un incubo il primo set di Musetti, con Lehecka addirittura devastante al servizio, che pure non dovrebbe essere la specialità della casa. Proprio come contro Bu, il carrarino fatica a prendere i ritmi giusti, commette errori banali, s’innervosisce. Il risultato? Sei a uno per Lehecka. Un sussulto al quinto gioco del secondo set, col break piazzato con caparbietà da Musetti. Subito dopo, però, è controbreak. E in tv, su Sky, comincia lo show di Paolo Bertolucci: “Una fatica enorme per breakkare un avversario che l’ha messo in grande difficoltà al servizio, poi appena ci riesce commette quattro errori gratuiti e regala il controbreak. Lehecka non ha fatto niente, niente per vincere questo game”.

I cazziatoni di Bertolucci a Musetti durante il match con Lehecka

I consigli, le esortazioni dell’ex capitano dell’Italia di Davis a un certo punto diventano veri e propri “cazziatoni” per Lorenzo. “Viste le difficoltà sulla prima di servizio, non capisco perché non provi a stare due metri più avanti e a impattare la risposta”. E ancora: “Deve fare solo le cose fatte bene, senza fretta. Le cose che incidono davvero sul gioco”. Scosso idealmente dai bonari rimproveri di Bertolucci, Musetti si rianima di colpo. Proprio a due passi dal baratro. Sotto 4-5 e 0-30, piazza un parzialone di dodici punti consecutivi e chiude il set 7-5, per il tripudio dei tifosi italiani. “Aveva un piede nella fossa”, sottolinea compiaciuto il commentatore tecnico su Sky.

Lehecka “furia ceca”, racchetta distrutta: la lezione di Lorenzo

Il terzo set scorre via quasi in scioltezza per Musetti. Anche perché Lehecka inizia finalmente a sbagliare. Anzi, a sommare errori su errori. “Se si gioca a tennis non c’è match, non c’è partita”, sottolinea Bertolucci dopo un bel punto di Lorenzo. E infatti l’incontro si chiude con un comodo 6-2 per l’italiano. E Lehecka si trasforma in “furia ceca”. Dopo il doppio fallo costatogli il secondo break, la sua racchetta va in frantumi. Distrutta, calpestata. “Sulla terra questa partita non sarebbe dovuta durare nemmeno due set”, la sentenza di Bertolucci. “La cosa migliore di oggi è stata la capacità di Lorenzo di restare aggrappato alla gara. Ora però non può permettersi più di partire così male”.