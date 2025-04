Bufera su Federica Pellegrini per le parole su Sinner e doping: la Divina insiste e sfida le critiche

Nessun dietrofront, anzi l'ex campionessa di nuoto rincara la dose: "Rimango della mia opinione, modo di porsi aggressivo e repressivo nei miei confronti".

Mamma mia che polverone ha alzato. L’intervista di Federica Pellegrini al quotidiano La Repubblica, in cui l’ex campionessa di nuoto (e membro del CIO in rappresentanza degli atleti) ha ribadito dubbi e perplessità sulla gestione del caso doping di Jannik Sinner, ha scatenato critiche e veleni. In tanti hanno aspramente contestato la Divina per “l’incapacità di fare squadra” e per il “clamoroso autogol” a danno dell’intero sport italiano con le sue dichiarazioni. Qualcuno l’ha fatto in maniera decisamente colorita e con toni inopportuni sui social. E proprio attraverso i social Pellegrini, impassibile, ha replicato a modo suo, senza scomporsi. Tirando dritto con quelle che restano le sue convinzioni.

Pellegrini, le critiche a Sinner e ITIA sul doping

Per i pochi che si fossero persi l’intervista a Repubblica, ecco una sintesi delle discusse dichiarazioni di Federica: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto”. E ancora: “Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, va detto che non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano. Perché il caso Sinner deve essere diverso?”. Infine: “Di fatto è stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping”.

Il post di Federica Pellegrini sul caso Jannik Sinner

Un concetto espresso già in altre circostanze, che non avevano scatenato troppe reazioni. Stavolta i commenti sono arrivati, al punto che Pellegrini è stata letteralmente travolta da critiche e veleni. Una vera e propria bufera, destinata a non placarsi visto che la contro-reazione di Federica assomiglia a una tanica di benzina gettata sul fuoco. “Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere”. Un messaggio, pubblicato sull’account X dell’ex nuotatrice e concorrente di Ballando con le stelle, che ha innescato un ulteriore vespaio.

Nuova bufera sulla Divina: quante bordate sul web

Qualcuno ha subito dato appoggio a Federica commentando il suo messaggio: “Ma che vi fumate? La verità è che vi brucia quando uno dice la verità“. La stragrande maggioranza delle reazioni, però, va contro le convinzioni – reiterate – della Divina. “Dovresti aggiungere: chiedo scusa per la mia ignoranza. Non mi sono informata a dovere, contribuendo a generare disinformazione su un caso di ingiustizia che ha coinvolto un mio connazionale. Mi dimetto da membro CIO in rappresentanza degli atleti che non so rappresentare”, un commento pungente. “Il problema è che la sua pacata opinione diffonde bugie”, un’altra bordata. “Adesso il vittimismo anche no, suvvia!”, sottolinea una fan.