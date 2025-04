Sinner, no a Mattarella e sì all'Alto Adige: corre a Merano, lunedì in campo. Paolini, il nuovo coach è Lopez

Jannik premiato dal suo Alto Adige: bagno di folla e preparativi che fervono per i primi allenamenti "concessi" dalla Wada. Intanto Jasmine ufficializza l'accordo con Lopez.

È di casa a Montecarlo, ma proprio durante il Masters 1000 del Principato, che avrebbe potuto godersi dal balcone o quasi, ha preferito “scappare” tra le montagne della sua infanzia. Ecco perché Jannik Sinner non s’è fatto vedere in giro, tra i campi dell’esclusivo torneo monegasco: il numero 1 della classifica ATP ha fatto un salto a Merano per ritirare un premio e per tuffarsi nell’ennesimo bagno di folla della sua gente. Tra un po’ ne avrà tanti di tifosi ad acclamarlo, anche in campo: il ritorno ormai è prossimo, questione di giorni.

Sinner scappa da Montecarlo a Merano

Il rosso di San Candido è stato celebrato – una volta di più – dalla sua regione, che lo ha premiato come sportivo dalla carriera straordinaria. Un po’ a sorpresa, Sinner ha risposto affermativamente all’invito degli organizzatori della cerimonia (a Mattarella, ad esempio, aveva detto di no scatenando qualche polemica) e non si è negato a selfie e richieste di autografi dei numerosi fan che hanno voluto dedicargli applausi e sorrisi. Un modo per ricambiare l’affetto dei suoi conterranei, ma forse anche per godersi gli ultimi giorni in famiglia prima del sospirato rientro.

Lunedì 14 aprile: Jannik torna ad allenarsi

Da lunedì 14 aprile, infatti, Jannik potrà finalmente tornare agli allenamenti sul campo, liberamente e contro sparring partner tesserati. Si riaprono le porte dei circoli per il campione azzurro, che invece potrà tornare in gara in un torneo ufficiale solo ai primi di maggio, agli Internazionali di Roma. A proposito, la data da segnare col circoletto rosso – come avrebbe detto il grande Rino Tommasi – è il 5 maggio: Sinner incontrerà la stampa e svolgerà due allenamenti aperti al pubblico al Foro Italico.

Jasmine Paolini, il nuovo allenatore è Marc Lopez

Intanto ci sono novità anche sul fronte di Jasmine Paolini. La garfagnina, attualmente numero 6 della classifica WTA, ha confermato le voci che erano state diffuse da una tv russa: sarà Marc Lopez il successore di Renzo Furlan come suo coach, almeno fino alla fine del Roland Garros. Lo spagnolo, 43 anni, è stato un eccellente doppista, capace di vincere le ATP Finals nel 2012 insieme a Marc Granollers e il Roland Garros nel 2016 in coppia con Feliciano Lopez. Sempre nel 2016 ha vinto l’oro olimpico nel doppio a Rio con Rafa Nadal, di cui ha fatto parte dello staff per un breve periodo nel 2021.