Paolini, Furlan rompe il silenzio dopo la separazione: Errani, Lozano e Garbin i possibili sostituti. Ma c’è un rischio per Jan

L’annuncio della fine del rapporto tra Jasmine Paolini e il suo coach ha sorpreso tutti, Furlan saluta l’azzurra che nei prossimi mesi ha un bottino di 3000 punti da difendere

Una separazione inattesa ma come spesso si dice tutte le storie, anche le più belle, hanno una fine. La conclusione del rapporto tra Jasmine Paolini e Renzo Furlan ha sorpreso tutti, soprattutto per il momento in cui è arrivata e per quello che dovrà fronteggiare l’azzurra nei prossimi mesi.

Le prime parole di Furlan

E’ stata Jasmine Paolini ad annunciare ieri la separazione da Renzo Furlan con un lungo messaggio. Una decisione a sorpresa per tutti visto che la toscana ha ottenuto dei risultati importanti sotto la guida del tecnico che prima rompe il silenzio sui social: “Un privilegio aver potuto lavorare e vivere questa essenza con te. Come ti dico sempre “spacca” la pallina”, ha scritto il tecnico.

Poi Furlan è stato ospite di Sky Tennis Club dove è tornato a parlare di questa situazione: “Mi prenderò un periodo di riposo, quella con Jasmine è stata una bellissima esperienza. E’ stato un viaggio straordinario durato nove anni con gli ultimi cinque che sono stati praticamente full time. Ho soltanto un solo torneo nel 2023 e le Olimpiadi nel 2024. Abbiamo intrapreso questa strada insieme in maniera totale ed è stato bellissimo. So di averle trasmesso tutto quello che potevo, lei è stata un’atleta straordinaria, ha qualità notevoli altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto”.

Poi continua: “Si devono fare sempre delle scelte che ti portino a competere al meglio, quindi ne abbiamo parlato a Miami e lei mi ha detto le sue motivazioni che io condivido. Ci siamo lasciati da amici, io sono sempre stato l’allenatore e lei l’allievo ma l’amicizia resta. Lei sa che in qualsiasi momento mi può chiamare, ci andiamo a prendere un caffè, mangiare una pizza e condividere qualsiasi tipo di pensiero”.

Errani, Lozano o Garbin: chi sarà il nuovo coach

Nelle ultime ore sono emerse tantissime voci su chi sarà il nuovo coach della numero 1 del tennis italiano. L’ipotesi più accreditata è quella che porta alla sua compagna di doppio Sara Errani, pronta a vestire i panni dell’allenatrice. Ma Sarita alla sua prima esperienza da allenatrice potrebbe ricevere anche un supporto in più. Una delle ipotesi potrebbe essere il coinvolgimento del suo coach attuale Pablo Lozano, mentre c’è chi punta su Tathiana Garbin con il ruolo di supervisore tecnico.

Il grande azzardo di Jasmine

Una scelta inaspettata quella di Jasmine Paolini soprattutto per la tempistica con cui è arrivata, nel bel mezzo della stagione e soprattutto alla vigilia del momento più importante per la tennista azzurra. Nei prossimi tre mesi e mezzo infatti la toscana ha da difendere cieca 3033 dei suoi 4843 punti in virtù dei quarti di finale di Stoccarda, gli ottavi a Madrid, la semifinale a Eastburne e soprattutto le finali giocate al Roland Garros e a Wimbledon. Un momento della stagione fondamentale per provare a restare nella Top 10 con un cambio tecnico e di vita che potrebbe risultare determinante.